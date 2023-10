Gero Arias es un atleta e influencer argentino que se unió a un reto de dominadas que le dejó las manos destrozadas y ensangrentadas.

Y es que el reto consistía en realizar una dominada en barra por cada día del año. Es decir, ir aumentando una dominada por cada día que fuera pasando.

El reto Gero Arias inició el 1 de enero de este 2023, por lo que para el 31 de diciembre tendría que haber hecho un total de 365 dominadas.

Sin embargo, cuando todos creían que iba en buen camino, Gero Arias tuvo que abandonar el sueño el pasado 10 de octubre de 2023.

Esto debido a que no pudo completar un día más del reto, pues en el día 281 solo pudo completar 150 dominadas.

Esta situación a sumido al atleta e influencer en un estado de tristeza, pues Gero Arias ha mencionado en redes que siente un vacío por haber fallado.

Aún así, el deportista e influencer se ganó el corazón y respeto de muchos, por lo que Gero Arias ya les hizo una promesa para el 2024.

Una de las mayores repercusiones físicas que tuvo Gero Arias con el reto de las dominadas, fue que sus manos quedaron bastante dañadas.

Esto debido a la constante fricción de sus manos con la barra de dominadas, misma que quedó cubierta con la sangre de Gero Arias el día que no completó el reto.

Por lo que ha subido el infleuncer a sus redes sociales, ambas manos muestras laceraciones en la piel, además de que describe tenerlas muy adoloridas.

Sin embargo, el dolor que siente no es mayor al de haber fallado en el reto de las 365 dominadas a pocas semanas de terminar el año.

Motivo por el cual Gero Arias ya tiene un nuevo propósito para el año por venir. Dejando una promesa a los seguidores que ya estaban con él desde el principio.

Así como a los admiradores que fue haciendo por el camino.

Después de haber pasado el shock inicial, Gero Arias ya tiene más claro que es lo que quiere hacer para el futuro después de no haber completado el reto de dominadas.

Por lo que escribió a sus seguidores en Instagram, quiere tomarse lo que queda del año para descansar y sanar sus manos.

Estuve pensando que hacer con esta caída, hay muchos que me decían que descanse unos días hasta que se me curen las manos y de ahí siga, pero para muchos no sería lo mismo y para mi tampoco.

Gero Arias en Instagram