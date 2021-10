‘Evil Be Like’: el meme viral que muestra al clon malvado de los famosos

‘Evil Be Like’ es un meme viral en redes sociales. El meme muestra cómo sería el clon malvado de los famosos, celebridades y personalidades de la cultura pop.

El meme ‘Evil Be Like’ resalta las cualidades más oscuras y contradicciones de los famosos; incluso algunos usuarios de redes sociales señalan que este meme refleja el alter ego de las celebridades.

¿De qué va el meme ‘Evil Be Like’?

El meme viral ‘Evil Be Like’ se compone de una fotografía de algún famoso con los colores en efecto negativo, mismo que transmite una sensación de maldad, incluso otorga un toque siniestro.

La fotografía se acompaña de una frase famosa del personaje, pero con el sentido invertido.

Así, el clon malvado del famoso, celebridad o personalidad de la cultura pop se convierte en el autor de esta nueva frase.

La intención del meme viral ‘Evil Be Like’ es crear la versión opuesta y malvada de los famosos.

¿Cómo surgió el meme Evil Be Like?

Hay dos versiones que explican el nacimiento de este meme viral que retrata al clon malvado de los famosos.

La primera versión indica que esta tendencia surgió en Estados Unidos con la frase “evil be like”. Luego de que una usuaria de Twitter escribiera “Ariana Grande evil be like: ‘God is a man”, cambiando el título original del álbum de la cantante “God is a woman”.

La segunda versión apunta que “evil be like” apareció por primera vez en septiembre de este año en la red social Facebook.

Un usuario subió una foto de Martin Luther King, pero esta tenía un aspecto malvado. A la imagen se agregó su frase “Tengo un sueño” transformada en “Tengo una pesadilla”.

Meme 'Evil be Like' / Redes Sociales (Meme 'Evil be Like' / Redes Sociales)

Los mejores memes del “Evil Be Like”

El meme viral “Evil Be Like” se ha desatado en redes sociales, especialmente en Twitter, donde los usuarios no desaprovechan ninguna oportunidad para crear al doble malvado de los famosos, celebridades, influencers y personalidades de la cultura pop.

Te presentamos la mejor selección del meme viral “Evil Be Like”.

