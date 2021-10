En entrevista para el programa Hoy, Geraldine Bazán dice que es “maravilloso” que las celebridades alcen la voz en contra del acoso de la prensa. La actriz asegura que los medios de comunicación ya sobrepasaron el limite de la intimidad de las celebridades.

Al igual que Gabriel Soto y Livia Brito, Geraldine Bazán se suma al movimiento para impedir que los medios usen su imagen su autorización.

Geraldine Bazán concedió una entrevista con el programa Hoy donde fue cuestionada sobre las acciones que han ejercido algunos artistas como Gabriel Soto y Livia Brito, contra el uso de su imagen sin su autorización.

En su conversación, Geraldine Bazán se mostró a favor de ese tipo de acciones pues considera que los medios de comunicación han sobrepasado el límite.

Geraldine Bazán reconoció que debe de haber una buena relación entre los medios y los artistas, pero cuestionó que ya se ha pasado la barrera de privacidad.

“Yo siempre he dicho, el artista o el conocido necesita a la prensa, y la prensa, el medio del espectáculo necesita al artista, hay una sinergia, pero sí, hay una línea muy delgada que ya se cruzó y no se respeta”

En ese sentido Geraldine Bazán señaló que es “maravilloso” que las celebridades levanten la voz pues también hay acoso de los medios de comunicación.

De manera contundente Geraldine Bazán se mostró en contra de que los hijos de celebridades queden expuestos en los medios de comunicación sin la autorización de sus padres.

Geraldine Bazán pidió que esos temas sean regulados pues no se pueden exponer públicamente los menores de edad. De esta manera solicitó más protección para que los artistas puedan salvaguardar la identidad de sus hijos.

Al ser cuestionada sobre su vida sentimental, Geraldine Bazán se negó a hablar de su vida privada y prefirió terminar con la conversación.

Sin embargo, había confesado que aunque no se encuentra activa en la televisión, cuenta con otros proyectos por lo que se ha mantenido muy ocupada.

Geraldine Bazán señaló que se ha diversificado realizando otros proyectos alejados de la televisión y también ha podido estar más tiempo con sus hijas.

“Me he dado bastantes meses de este año para viajar, para hacer otras cosas, no en cuanto a proyectos televisivos, sino más bien buscar una aplicación para creadores de contenido, el que no esté haciendo televisión como actriz no quiere decir que no esté haciendo otras cosas, también como para diversificar y como mamá también”

Geraldine Bazán