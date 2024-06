Para fans de Sanrio que acaban de terminar sus estudios, un buen regalo son las tarjetas de Hello Kitty para graduación.

Las tarjetas de Hello Kitty para graduación son un poco diferentes a las que te hemos presentado anteriormente.

Pues estas no tiene espacio para que pongas un mensaje de felicitación, pues el dibujo de la gatita cubre toda la tarjeta; aún así, son muy bonitas.

En esta ocasión tenemos estos 7 diseños diferentes de las tarjetas de Hello Kitty para graduación:

Tarjeta de Hello Kitty para graduación clásica Tarjeta de Hello Kitty para graduación Clase 2024 Tarjeta de Hello Kitty para graduación del kinder Tarjeta de Hello Kitty para graduación en traje negro Tarjeta de Hello Kitty para graduación en traje azul Tarjeta de Hello Kitty para graduación rosa Tarjeta de Hello Kitty para graduación con vestido

Tarjeta de Hello Kitty para graduación clásica

Primer tenemos la tarjeta de Hello Kitty para graduación clásica.

Aquí tenemos a la gatita con su título afuera de su escuela, con un alegre topo que también se acaba de graduar.

Tarjeta de Hello Kitty para graduación clásica (Pinterest)

Tarjeta de Hello Kitty para graduación Clase 2024

La tarjeta de Hello Kitty para graduación Clase 2024 sólo sirve para este año.

Debido a que muestra a la mascota de Sanrio con su traje de graduación, sosteniendo un letrero que dice “Clase 2024″.

Tarjeta de Hello Kitty para graduación Clase 2024 (Pinterest)

Tarjeta de Hello Kitty para graduación del kinder

Para los y las pequeñas está la tarjeta de Hello Kitty para graduación del kinder.

Sirve perfectamente para felicitar a un niño o niña que acaba de salir de su primera experiencia académica en el kinder.

Tarjeta de Hello Kitty para graduación del kinder (Pinterest)

Tarjeta de Hello Kitty para graduación en traje negro

En cuanto a la tarjeta de Hello Kitty para graduación en traje negro.

Como muchos saben, los trajes de graduación puede ser de varios colores, este diseño está pensado para quien viste en negro.

Tarjeta de Hello Kitty para graduación en traje negro (Pinterest)

Tarjeta de Hello Kitty para graduación en traje azul

Lo mismo de que lo anterior con la tarjeta de Hello Kitty para graduación en traje azul.

Aquí aplica para las personas que usan un traje azul en su día de graduación.

Tarjeta de Hello Kitty para graduación en traje azul (Pinterest)

Tarjeta de Hello Kitty para graduación rosa

No, la tarjeta de Hello Kitty para graduación rosa no es por si te vistes de este color.

Más bien es porque fuera de Hello Kitty, el resto del diseño es en color rosa.

Tarjeta de Hello Kitty para graduación rosa (Pinterest)

Tarjeta de Hello Kitty para graduación con vestido

Finalmente está la tarjeta de Hello Kitty para graduación con vestido.

Está pensada principalmente para mujeres que salen de la preparatoria o universidad y usan un vestido especial ese día.