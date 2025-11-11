México.- Como ya es costumbre en México el Buen Fin está por llegar y es importante aprovechar al máximo los descuentos como clientes que tendremos en esta época, una de las propuestas más interesantes es sin duda alguna la de Sears, que ya se preparan para consentirte como nunca, con grandes promociones que seguro te sorprenderán.

Del 13 al 17 de noviembre de 2025, disfruta de una temporada de promociones que no querrás dejar pasar: hasta 50% de descuento y hasta 20 meses sin intereses con crédito Sears y bancarias participantes en todos los departamentos, tanto en tienda física como en línea. Es la oportunidad perfecta para renovar tu hogar, consentirte con lo último en moda o adelantarte a los regalos de fin de año con grandes beneficios.

Este Buen Fin, ¡Querrás llevarte todo!

En el área de muebles, Sears te invita a transformar tus espacios con estilo y comodidad gracias a descuentos de hasta el 50%, ideales para renovar tu sala, comedor o recámara con ese toque de diseño que siempre quisiste.

Y si lo que buscas es un descanso incomparable, los colchones con hasta 60% de descuento te permitirán despertar con más energía y confort todos los días, con marcas como Spring Air o Restonic que garantizan la mejor calidad.

La temporada también es ideal para equipar tu cocina y tu hogar con la tecnología más avanzada: En línea blanca, Sears ofrece hasta 55% de descuento en productos de marcas líderes como Mabe, Ninja y LG, perfectas para quienes buscan funcionalidad y diseño en un solo lugar.

Y si lo tuyo es disfrutar de películas o series con la mejor calidad visual, las pantallas con hasta 50% de descuento de Samsung, LG o Hisense, harán que cada noche sea una experiencia cinematográfica.

Pensando en los más pequeños (y también en los no tan pequeños), la juguetería tiene hasta 55% de descuento, con opciones para todos los gustos: desde clásicos entrañables hasta las últimas tendencias tecnológicas. Porque en Sears, jugar también es sinónimo de disfrutar.

Y por supuesto, la moda no se queda atrás. Con hasta 50% de descuento, podrás renovar tu clóset con prendas de Levi’s, Guess, Dockers, Calvin Klein, Fukka, Benetton, Elle, Adidas, Carolina Herrera, Tous, y entre muchas más.

Todas las marcas mencionadas son apenas un ejemplo del amplio catálogo que Sears tiene en todos sus departamentos así que no te preocupes por opciones porque ¡querrás llevarte todo!

Promociones 3x2 y más beneficios adicionales

Por si todo esto fuera poco, , en tienda física te esperan promociones exclusivas por ejemplo: 3x2 en ropa para toda la familia de la marca Polo Club, 3x1 en artículos seleccionados en ropa interior para bebé de la marca Carosello y Baby Creysi y 3x2 + 3 meses sin intereses en calzado para todas las edades y estilos. ¡Recuerda! Estas promociones únicamente serán válidas en sus sucursales.

Para quienes aman comprar con comodidad, Sears también ofrece beneficios adicionales que hacen la experiencia aún más práctica: puedes comprar en línea y recoger en tienda apenas 2 horas después, disfrutar de envío gratis en compras desde $299 MXN, y aprovechar el horario extendido, que durante todos los días del buen fin será de 10 a.m hasta las 10:00 p.m. del 13 al 17 de noviembre en tiendas participantes.

Porque en Sears, cada promoción está pensada para ti: para tu casa, tu familia, tu estilo y tu forma de disfrutar la vida. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha antes de que termine. ¡No lo dejes pasar! El Buen Fin en Sears es el mejor fin para comprar.