Spanic Pavas, colombiana, se ligó las trompas de Falopio a los 21 años y recibió cientos de críticas sólo por decidir sobre su propio cuerpo.

Los cuestionamientos por parte de personas que se atrevieron a comentar sobre una decisión personal , llegaron luego de que la joven anunciara su ligadura de trompas.

Spanic Pavas quiso compartir el proceso de ligadura de trompas a través de sus redes sociales debido a que está contenta y satisfecha con su decisión .

Me ligué las trompas a los 21 años porque Sufrí mucho hormonalmente por los anticonceptivos y no quiero tener hijos. #ligaduradetrompas #profamilia #f

Sin embargo, no esperaba lo que estaba por venir. Cientos de personas le aseguraron que se arrepentiría de ligarse las trompas de Falopio, pero sería orgullosa para aceptarlo.

Asimismo, entre los comentarios destacan aquellos que afirman que al ligarse las trompas de Falopio, jamás tendrá una parte de realización femenina .

¿Es real? sí, ocurrió. Pero Spanic Pavas contestó a cada uno de los comentarios destacando el machismo en ellos.

Más que para defenderse, lo hizo para destacar el machismo que imperó en los comentarios, dejando claro que es una mujer emocionalmente independiente .

“Yo no puedo traer hijos al mundo para que me den plata, para que me mantengan, que me cuiden. Absolutamente no”

Spanic Pavas.