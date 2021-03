Estados Unidos: Mujer denuncia que un doctor se negó a atarle las trompas de Falopio

Sarah-Jo Baskin, una mujer de 37 años, contó en TikTok que un doctor no quiso atarle las trompas de Falopio porque no estaba casada



En Estados Unidos, una joven denunció en su cuenta de TikTok que un doctor se negó a atarle las trompas de Falopio para evitar tener más hijos, ya que él no creía que “una mujer pueda tomar esa decisión sin un hombre”.

Sarah-Jo Baskin es una mujer con tres hijos, quien compartió en su cuenta de TikTok su experiencia con un doctor que se rehusó a atarle las trompas de falopio después de que la joven tuviera a su segundo hijo.

La mujer narró esta historia para responder a un desafío en la plataforma de TikTok

La estadounidense de 37 años contó esta historia como una forma de responder a un desafío que animaba a las mujeres a compartir “la cosa más sexista que un hombre les haya dicho”.

Luego de ver el reto en TikTok, en el video, la mujer cuenta que: “cuando tenía 27 años, acababa de tener a mi segundo hijo y estaba hablando al médico acerca de que me ataran las trompas; sin embargo, el doctor le dijo que no haría la operación”.

“Cuando le pregunté ¿Por qué?, me contestó que no estaba casada” Sarah-Jo Baskin



Ante esta respuesta, la mujer respondió: “¿Eso qué tiene que ver? Este es mi cuerpo, quiero que me liguen las trompas. Finalmente, el doctor contestó: No te estoy atando las trompas, no creo que una mujer deba tomar esa decisión”.

En su video, la mujer confesó que no demandó al doctor porque no sabía que podía hacerlo

El video de Sarah-Jo Baskin se viralizó rápidamente en TikTok. Entre los diversos comentarios, muchos usuarios criticaron la actitud del doctor y mostraron su apoyo a la mujer. Incluso, una persona escribió: “¿Habría dicho lo mismo si un hombre le hubiera pedido la vasectomía?”.

La mujer contestó este comentario diciendo: “Le hice esa misma pregunta al doctor. Además, el médico sugirió a mi entonces novio que se hiciera la vasectomía con el comentario indirecto de ‘si te vas a quedar con él’”.

Finalmente, en otros videos, la mujer explicó que no denunció al doctor porque no sabía que podía hacerlo.