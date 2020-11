Sabe que no quiere ser mamá y se liga las trompas de falopio; tiene 22 años

A sus 22 años, Ailín está segura de que no quiere ser mamá por lo que optó por la cirugía

Ailín Cubelo Naval se hizo viral en redes sociales los últimos días luego de que se sometiera a una cirugía para ligarse las trompas de falopio a sus 22 años, pues asegura que nunca quiere tener hijos.

....consultorios médicos, pero le negaron practicarle esa cirugía. Ailín comentó que finalmente encontró una ginecóloga que no le cuestionó nada y la operó. Medios apuntan que el rechazo de médicos, se debió, entre tantas razones, a ideologías... — @ideainfo1💡🗞️📰🇲🇽😎 (@ideanoticias1) — @ideainfo1💡🗞️📰🇲🇽😎 (@ideanoticias1) November 11, 2020

El caso de Ailín Cubelo resonó en todas las redes sociales pues relató que, en dos ocasiones ya había solicitado el ligamento de trompas, acción que su ginecólogo se negó. Esto la llevó a buscar a otro médico que sí quisiera hacerle la operación.

“Como a algunas personas el deseo de ser madre les es natural, para mí era natural no serlo. Me ligue las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora ni nunca” Ailín Cubelo Naval

La chica estudia Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, Argentina (UBA) y, aunque ser madre era algo que contemplaba cuando era niña -como muchas mujeres-, durante el paso de los años, su plan de vida cambió y en él ya no figuraban niños.

“¿Quieres ser madre?” La pregunta que nadie le hacía

Ailín asegura que, muchas veces le cuestionaban cuándo iba a tener hijos y ella solo daba largas o aseguraba que después de los 30, pero cuando en realidad se dio cuenta que era la pregunta de “¿quieres ser madre? ” lo que nunca le preguntaron y era algo que en realidad no deseaba.

De acuerdo a los ideales de Ailín, el ser madre o la maternidad obligatoria, es una idea que imponen a las mujeres desde la casa y escuela, con una educación que encamina a las mujeres a “ desear ” tener hijos cuando siempre existe la opción de no hacerlo.

Ejemplo a seguir!! para evitar abortos decide sobre tu cuerpo , Tiene tan sólo 22 años y tomó una importante decisión que generó polémica en Argentina y que poco a poco comenzó a traspasar las fronteras. Se trata de Ailín Cubelo, quien tomó la determinación de no tener hijos.👏 pic.twitter.com/y6dViBMynp — Renatta legger (@ValenzuelaGeor5) — Renatta legger (@ValenzuelaGeor5) November 12, 2020

“Eso lo veo hoy: papás que salen a pasear con sus hijos y las nenas van con un cochecito llevando a su propio bebé de juguete. Por eso creo que el mandato de maternidad no es algo natural, es muy cultural. Hay muchas personas que nunca se cuestionaron el tema de ser o no ser padres, siguieron un caminito: las mujeres se tienen que reproducir para la mayor parte del mundo. O sea si tenés utero, tenés que parir, es tu destino” Ailín Cubelo Naval

El mundo actual no es un lugar para traer niños

Ailín comenzó a darse cuenta de todo esto desde su paso por la secundaria en donde comenzó a cuestionarse sobre traer hijos a un mundo en donde los recursos escasean , en donde hay pobreza en la mayoría de los países y muchas veces la economía no es suficiente para darle una vida digna.

Aunado al miedo de que, como madre le pase algo a tu hija si nace mujer o si nace varón de que haga algo incorrecto o que deje legado como lo llaman en la sociedad pero ¿cuál es ese legado en realidad?