La Real Academia Española (RAE) eliminó el término “elle” de su Observatorio de palabras debido a la confusión que ha generado, prometiendo que cuando se difunda ampliamente el funcionamiento y cometido de la sección en donde se encontraba, volverá a valorarse su inclusión.

Esto, luego del debate que se produjo cuando 'elle' fue incluido en la nueva página web con el objetivo de "aludir a "aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente existentes".

En contra del lenguaje inclusivo

La eliminación fue confirmada por la propia institución en las redes sociales, ante la consulta de una cibernauta. Por ello, varios usuarios comentaron que posiblemente Arturo Pérez Reverte, Mario Vargas Llosa y otros intelectuales en contra del lenguaje inclusivo pudieron haber influido en la decisión de la RAE.

Esto por supuesto no quiere decir que el lenguaje incluyente sea algo que no existe, pues sí existe y se utiliza recientemente mucho más, sólo que la Real Academia Española ingenuamente no lo ha admitido. Como expresa Ana Fornaro, fundadora de la Agencia Presentes: "La RAE es un poco como el papa. No nos importa lo que digan, pero que lo digan es una batalla ganada ", luego de que se agregara 'elle' al Observatorio de palabras

Gracias por su interés. Debido a la confusión que ha generado la presencia de «elle» en el «Observatorio de palabras», se ha considerado preferible sacar esta entrada. Cuando se difunda ampliamente el funcionamiento y cometido de esta sección, se volverá a valorar.

Este ofrece información sobre términos o acepciones que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas, dice el sitio donde se abordan neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos y regionalismos como "transfobia", "funar", "bot", "videollamada" e "influencer".

Sin embargo, la RAE también aclaró desde la aparición de 'elle', que el uso de este no está generalizado ni asentado, debido a que la página web sólo ofrece información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario oficial.