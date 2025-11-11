El portal 11:11 está abierto, te decimos cuál es el ritual que debes hacer hoy 11 de noviembre y su significado.

Para la astrología y numerología este martes 11 de noviembre es bastante especial.

El ritual para el portal 11:11 que puedes hacer hoy 11 de noviembre

Durante el portal 11:11 existen diversos rituales que se pueden llevar a cabo.

Uno de ellos consiste en escribir deseos con intención, el cual sirve para atraer energía positiva y manifestar propósitos. El paso a paso de dicho ritual es así:

Consigue una hoja de papel y pluma

Ordena y ventila un espacio íntimo de tu casa

Enciende una vela o incienso para realizar una limpieza energética

Adopta una postura relajante

Escribe en la hoja de papel que conseguiste 11 deseos o intenciones, deberán estar redactados como si ya se hubieran cumplido

Lee en voz alta lo que escribiste. Después, dobla la hoja y guárdala en un lugar secreto, ya que deberás abrirlo hasta el próximo 11:11

Listo, de esa manera estarás llamando a la abundancia, nuevas oportunidades y las mejores energías para tu vida.

Ritual portal 11:11 (Unsplash)

Este es el significado detrás del portal 11:11

El portal energético 11:11, que se puede aprovechar hoy 11 de noviembre tiene un significado relevante dentro de la numerología.

Esto porque al 11 se le considera el “numero maestro” y un símbolo que representa:

Sensibilidad

Conexión

Intuición

Transformación

Manifestación

Asimismo, el 2025 es un año 9, cuya energía se centra en cerrar ciclo y abrirle la puerta a nuevas oportunidades.

Por tal razón, el portal 11:11 busca las personas aprendan a soltar lo viejo y que no les deja avanzar en la vida.