El Día de la Publicidad se celebra cada último viernes de enero de cada año y, en este 2026 cae en este 31 de enero, por lo que te decimos porqué San Pablo es el patrono de los publicistas y su origen.

Pues cabe mencionar que dentro del gremio de la publicidad, San Pablo es considerado como el primer gran comunicador, siendo esta una de las razones del porqué fue elegido como patrono de los publicistas.

¿Por qué San Pablo es el patrono de los publicistas?

Este 31 de enero se está celebrando el Día de la Publicidad al ser el último viernes de enero, y en donde también se festeja a San Pablo al ser el patrono de los publicistas pero ¿cuál es la razón?

En el gremio de la publicidad se le considera el “primer gran comunicador” de la historia y es que existen varias razones para que sea considerado como tal, como:

San Pablo aplicaba una segmentación de audiencia o target; es decir que no enviaba el mismo mensaje a todos, ya que él adaptaba su discurso dependiendo con quién hablaba: griegos, romanos o judíos.

Las epístolas o cartas de San Pablo son consideradas como obras maestras de la retórica, pues su objetivo era "vender" una idea, en este caso el Evangelio y convencer a las masas de cambiar su estilo de vida, lo cual ahora se conoce como capacidad de persuasión.

San Pablo fue responsable de que el mensaje del cristianismo se expandiera por todo el Mediterráneo, utilizando los canales de la época como las calzadas romanas y las rutas marítimas; es decir que para aquellos tiempos, usaba una estrategia de difusión.

La vida de San Pablo es considerado como un caso de éxito y cambio de imagen, pues pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser el líder más influyente de la nueva fe, siendo este su "rebranding" personal.

Aunque la fecha oficial es el 25 de enero ya que en el calendario católico se considera esta como la Conversión de San Pablo, por convenio laboral en muchas agencias y empresas de comunicación, lo trasladaron al último viernes de enero.