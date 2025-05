Hoy 1 de mayo, en las celebraciones eclesiásticas es el día de San José Obrero, patrono de los trabajadores.

La fecha ideal para rezar la oración a San José Obrero y conseguir trabajo en el día de su santo.

Reza hoy 1 de mayo la oración a San José Obrero para conseguir trabajo

A continuación te dejamos la oración a San José Obrero para conseguir trabajo que podrás rezarle hoy 1 de mayo en su santo, además de acompañarla con un Padre Nuestro, tras tu petición:

¡Oh querido San José! mi bendito escolta y único guardián, el más juicioso y bondadoso hombre con un corazón tan noble y un alma armónica y gloriosa llena de afecto, acudo ya en mi agobio a ti para pedir tu auxilio, pon tus amorosos manos en mí crítico problema laboral y solicita al Dios creador que con su bondad inagotable esparza su espíritu santo encima de mí y que por su majestuosa disposición me salve y de solución a tan desesperada situación.

San José, Jefe y dirigente de la sagrada familia, el más confiado y obediente hacia la voluntad de Dios, con una fidelidad intachable como esposo y el más honorario padre adoptivo, que con el sudor y rasguños de tus manos diste alimento a tu familia, por el profundo amor que guardaste en el Divino Niño y la Virgen María, te imploro para que utilices tu poder interceptor y estés presente en mis complicados problemas y me liberes de esta desesperación que me pisotea, pide por mí para que las puertas me sean abiertas y consiga urgentemente el empleo o negocio propio para que me dé sustento que me ayude a salir de tan grave complicación.

Un empleo digno, honorable, estable y bien pagado con el que sea capaz de hacerme cargo de los gastos de mi aposento un trabajo en el que emplee y desarrolle mis habilidades, que me ayude a explorar y experimentar, para aumentar mi voluntad como ser humano y me permita seguir teniendo conexión con mi Dios todopoderoso.

Tú, que lo inalcanzable lo pones en el asfalto para nosotros Tú, que sabes de mis requerimientos corporales, espirituales y materiales auxíliame para que seas tú quien me ayude a salir de estos malos ratos de tu despensa de medidas para los problemas, dame un poco de aquello que necesito para resolver todo lo que acongoja a mi familia, haz que prontamente mis motivaciones y esfuerzos por querer seguir adelante se vean premiados con un trabajo que tenga la capacidad de traer riquezas abundantes y prosperidad continua.

Oh, mi querido San José, no me defraudes, comunícate con Dios para que logre conseguir lo que con sencillez y con mucha fe de todo corazón pido: (se hace la petición personal)

San José alabado y querido pastor mío, Tú, que eres quien reparte las dichas del Rey de Reyes déjame aprender de ti, a amar, adorar, alabar y ser fiel servidor de nuestro Dios creador, hijo Salvador y Espíritu Santo glorificador e intercesión de la Santísima madre

Virgen María, de tal forma que tú, con tu devota entrega, lograste hacerlo; protégeme, resguárdame, ayúdame, cuídame, y haz descender de los Cielos lo que tan urgentemente necesito; dame fuerza ante tanta hambruna y decadencia, dame cuidado y silencio para salir exitoso de las desesperanzas y complicaciones de mi vida, y, antes que nada, bríndame tu infinita seguridad con la finalidad de que. motivado por ti y dispuesto a seguir tus pasos, sea capaz de vivir armónicamente y en caridad con las demás personas, para así lograr alcanzar la perpetua alegría que sólo la patria celestial sabe dar.

Por Jesús, mi Señor y Salvador,

Amén

¿Por qué hoy 1 de mayo se le celebra a San José Obrero?

San José Obrero es el santo al que la Iglesia celebra cada 1 de mayo y lo honra como patrono de los trabajadores.

Fecha que fue establecida por el Papa Pío XII en 1955 para resaltar la dignidad del trabajo y su importancia en la vida cristiana.

Pues San José Obrero fue el padre putativo en la Tierra de Jesús de Nazareth, quien ejercía el humilde oficio de carpintero, el cual ejercía con dedicación y responsabilidad.

Asimismo, San José Obrero demostró con su dedicación servir a Dios en su misión, por lo que también se le honra.