México.- La noche de Reyes tiene algo que no cambia con los años. Aunque crezcamos, aunque las responsabilidades se acumulen y el calendario avance, hay una emoción que regresa intacta cada 5 de enero: limpiar el zapato, acomodarlo con cuidado y dejarlo listo, como una promesa silenciosa de que algo bueno está por venir. Ese gesto sencillo, heredado de la infancia, sigue siendo un ritual cargado de ilusión y significado.

En muchas casas, el zapato no es solo un objeto. Es símbolo de esperanza, de nuevos comienzos y de los pasos que están por darse en el año que inicia. Representa la emoción de estrenar, de empezar con el pie derecho y de creer —aunque sea por una noche— en la magia de los Reyes Magos. Y esa tradición, lejos de quedarse en el recuerdo, hoy se vive y se comparte en familia: niños, adultos y hasta abuelos siguen poniendo su zapato con la misma ilusión de siempre.

Revive la ilusión con Sears

Pensando en ese momento tan especial, SEARS invita a revivir la emoción de Reyes Magos con una promoción que conecta directamente con la tradición: del 1 al 7 de enero de 2025, el departamento de calzado ofrece 3x2 en zapatos para dama, caballero e infantil, ideal para que nadie en casa se quede sin estrenar ¡Pregunta por las marcas participantes!

El par de menor precio es gratis y la promoción es válida únicamente en tiendas físicas SEARS, convirtiéndose en la excusa perfecta para ir juntos, elegir en familia y renovar el calzado como parte del ritual.

La experiencia de comprar zapatos para Reyes también es un acto de compartir. Recordar cómo de niños acomodábamos con cuidado ese par favorito, la expectativa de despertar temprano y correr a ver qué habían dejado los Reyes, y la alegría de estrenar algo nuevo al día siguiente. Hoy, esa emoción se transforma en sonrisas compartidas, en decisiones tomadas en conjunto y en la satisfacción de ver a todos comenzar el año con pasos firmes y renovados.

Además, para quienes prefieren mantener la tradición desde casa, SEARS ofrece 30% de descuento en calzado en línea, una opción pensada para quienes también ponen su zapato, pero eligen comprar a un clic de distancia. Así, la magia se adapta a todos los estilos de vida sin perder su esencia. Las opciones están disponibles en: https://www.sears.com.mx/c/zapateria/

Estrenar zapatos en Reyes no es solo una compra; es una forma de marcar el inicio del año con optimismo, de reforzar la unión familiar y de recordar que siempre hay nuevos caminos por recorrer. En un mundo que avanza rápido, conservar estas tradiciones nos conecta con lo que somos y con los recuerdos que nos formaron.

No dejes pasar la tradición. Pon tu zapato, despierta estrenando y comienza el año dando pasos nuevos. Con SEARS, los Reyes Magos llegan para toda la familia.