El tratamiento con Tocilizumab y sarilumab aceleraría la recuperación de los enfermos y reduciría el tiempo en cuidados intensivos, aseguran

De acuerdo con investigadores de Reino Unido, los medicamentos antiinflamatorios: tocilizumab y sarilumab, puedan reducir hasta en una cuarta parte las muertes entre los pacientes más graves de Covid-19.

Estos medicamentos, de acuerdo con las pruebas en las unidades de cuidados intensivos del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, deben ser administrados por goteo; y gracias a que los suministros ya están disponibles en todo el Reino Unido, se pueden utilizar de inmediato, lo cual, ayudaría a salvar cientos de vidas.

Y es que este tratamiento, con cualquiera de los dos medicamentos, acelera la recuperación de los enfermos y reduce, aproximadamente una semana, el tiempo que los pacientes de Covid-19, en estado crítico, deben pasar en cuidados intensivos.

A lo que cabe recordar, que anteriormente, en México se señaló que el medicamento Tocilizumab no es eficaz contra casos graves de Covid-19, y se recomendó no usarlo para el tratamiento ; además, los hallazgos de esta investigación aún no han sido sometidos a una revisión por parte de otros expertos ni han sido publicados en una revista médica.

Datos de la investigación de medicamentos: tocilizumab y sarilumab

En el ensayo REMAP-CAP realizado en seis países diferentes, incluido Reino Unido, con alrededor de 800 pacientes en cuidados intensivos, los medicamentos redujeron las muertes de pacientes, de un 36% a un 27%, cuando estos se administraron dentro de las 24 horas posteriores al ingreso a cuidados intensivos.

Pues estos fármacos reducen la inflamación, la cual puede acelerarse y causar daño a los pulmones y a otros órganos; por lo que se aconseja aplicar el tratamiento a cualquier paciente con Covid-19 cuya condición se esté deteriorando, incluso si este recibe dexametasona, y necesita cuidados intensivos.

Sin embargo, este nuevo tratamiento solo ayuda a una de cada 12 personas que lo recibe, y en los hospitales del Reino Unido hay más de 30 mil pacientes con Covid-19.

Debido a esto, el gobierno agregó los medicamentos: tocilizumab y el sarilumab a la lista de productos cuya exportación está restringida, y que prohíbe a las empresas comprar medicamentos destinados a pacientes de Reino Unido y venderlos a un precio más alto en otro país.