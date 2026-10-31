Desde su lanzamiento en 2019, Leyendas Legendarias se convirtió en uno de los podcasts más populares de habla hispana gracias a su mezcla de crimen real, fenómenos paranormales, historia y humor.

Ahora, sus creadores expanden ese universo con Leyendas Legendarias 2: Crónicas de viajes en el tiempo, una novela gráfica que combina teorías temporales, universos alternos y referencias emblemáticas de la comunidad que ha acompañado al programa durante años.

El libro de 247 páginas busca ofrecer una aventura independiente, pero repleta de guiños para los seguidores del exitoso proyecto encabezado por José Antonio Badía, Lolo y el Borre.

El viaje en el tiempo que explica el origen del podcast en Leyendas Legendarias 2

La historia involucra a dos personajes principales John Titor y Harambe, el gorila que murió en el Zoológico de Cincinnati en Estados Unidos en 2016 para construir una narrativa que explica la decisión del paradójico surgimiento del podcast de Leyendas Legendarias en 2057.

A través de 10 casos reales con particularidades extrañas, se va construyendo una historia alrededor de Harambe -quien en este universo es un crononauta o viajero del tiempo- que afecta el espacio-tiempo cada vez que realiza un salto temporal por las razones más absurdas.

Reseña de Leyendas Legendarias 2: Harambe, viajes en el tiempo y humor (Editorial Planeta)

Sin embargo, para enfrentar la amenaza que supone Harambe aparece John Titor, otro crononauta, -quien al final revela su verdadera identidad- con el objetivo de evitar que los efectos que traería su supervivencia sean experimentados por el universo en que vivimos.

“Yo era la paradoja. Mi existencia dependía de que el bucle se cerrara” Leyendas Legendarias 2

¿De qué trata Leyendas Legendarias 2?

El libro Leyendas Legendarias 2 juega con la posibilidad de los universos paralelos y qué pasa al alterar el curso del tiempo; sin embargo, es sobre todo un ejercicio de imaginación sobre el futuro de los personajes que protagonizan un universo creado por Badía, Lolo y Borre para su público.

El libro fue ilustrado completamente por David Espinosa Álvarez, El Dee, además incluye un póster con críptidos y personajes referentes a los casos que Leyendas Legendarias ha abordado, así como un separador recortable.

Leyendas Legendarias 2: Crónicas de viajes en el tiempo (Editorial Planeta)

De lectura rápida y fluida, seguramente lo disfrutarás si eres fan del podcast Leyendas Legendarias o consumidor de crimen real y sucesos paranormales, con el original plot twist que ofrece la historia narrada en Crónicas de viajes en el tiempo.