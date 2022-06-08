Mafe Walker y sonidos alienígenas tienen una explicación, ella realiza Glosolalia, según Antonio Badía, de Leyendas Legendarias, quien en un hilo de Twitter detalló a qué se debía la peculiar forma de hablar de la médium.

De acuerdo con Antonio Badía, la Glosolalia es una “vocalización fluida sin significado”. Dicha práctica sonora, que realiza Mafe Walker, es propia de la “pentecostalismo y otros cultos cristianos”.

Entre este tipo de cultos religiosos, la Glosolalia también es conocida como “hablar en lenguas” o “que se les metió el espíritu santo”.

Mafe Walker, médium que habla con extraterrestres (@mafewalkerstarseed / Instagram )

Fuera del ámbito divino, expone Antonio Badía, la Glosolalia se relaciona con personas que tienen “ciertos cuadros psicopatológicos o problemas neurológicos”. Puede aparecer en las personas ebrias o en los niños.

El hilo de Twitter de Antonio Badía continúa diciendo que las personas que realizan Glosolalia utilizan las vocales y fonética propias de su idioma. En este caso, Mafe Walker se vale del español para su ritual sonoro.

Asimismo, todas las personas pueden practicar la Glosolalia . Es una actividad liberador,según menciona Antoni Badía.

Otro dato interesante, es que en estudios psicológicos hechos sobre la glosolalia, es que se descubrió que los que lo hacen, usan vocales y fonética de su propio idioma (como es el caso con esta señora) En resumen, todos pueden hacerlo, inténtalo, es liberador. — Capt´n Rusty Grackle (@ElBadiablo) June 8, 2022

La Glosolalia de Mafe Walker “no fue un buen intento”, asegura Antonio Badía, de Leyendas Legendarias

Para el escritor Antonio Badía, la Glosolalia que realiza Mafe Walker en Venga la Alegría, para comunicarse con extraterrestres, “no fue un buen intento”.

Además de que la “vocalización fluida sin significado” de Mafe Walker fue defectuosa, Antonio Badía dice que los términos que emplea la médium son equivocados.

El discurso que elabora Mafe Walker, donde habla con conceptos de física como electromagnetismo, frecuencias sonoras y códigos galácticos, no tienen sentido.

Por si fuera poco, la información que brinda sobre los fenómenos extraterrestres, también presentan problemas, ya que está mal empleada.

Antonio Badía concluye su explicación sobre la Glosolalia de Mafe Walker diciendo que no sabe si la médium lo hace “solo por llamar la atención o porque necesita terapia.”

Mafe Walker, médium que habla con extraterrestres (@mafewalkerstarseed / TikTok )

También concluye que “es una vergüenza” la aparición de ese tipos de contenidos en programas como Venga la Alegría porque expone a las personas.

Lo cierto es que Mafe Walker tienen varios detractores en redes sociales donde sube sus contenidos. La mayoría la considera una “charlatana”.