Hay 6 razas de perro que se recomiendan para todos aquellos niños con rinitis alérgica.

Tener un perro como mascota es una de las cosas más fascinantes que existen por su compañía y cuidado que brindan, especialmente a los más pequeños.

Sin embargo, hay niños a quienes se les dificulta tener perros en el hogar, debido a que padecen rinitis alérgica.

Pese a esto, existen algunas razas de perro que son aptas para gente alérgica, cuyas características son que no babean y no tiran mucho pelo, como por ejemplo:

Perros de agua

Yorkshire Terrier

Schnauzer miniatura

Perros sin pelo

Bichones

Labrador

Perros de agua, raza de perro para niños con rinitis alérgica

Los Perros de agua, es decir, todo aquellas razas de perro medianas y con pelo rizado, son perfectos para los niños que son alérgicos.

Dentro de esta categoría entran los:

Caniches

Perro de agua español

Perro de agua portugués

Poodle

Aunque son perros con pocos alérgenos, estas mascotas deben mantenerse limpias para no tener ningún síntoma de rinitis alérgica.

Caniche (Unsplash)

Yorkshire Terrier, raza de perro para niños con rinitis alérgica

El Yorkshire Terrier es uno de los perros más perfectos para los que tengan rinitis alérgica. Al ser una raza pequeña es más fácil de cuidar y tener en departamentos.

La ventaja del Yorkshire Terrier es que casi no suelta pelo. No obstante, debe cepillarse de manera regular para que no provoque alergia en los dueños.

Yorkshire Terrier (Unsplash)

Schnauzer miniatura, raza de perro para niños con rinitis alérgica

También los Schnauzer miniatura son de las razas perro que pueden tener niños con rinitis alérgica.

Estos perros son muy cariñosos con sus dueños y brindan gran compañía.

Schnauzer miniatura (Unsplash)

Perros sin pelo, raza de perro para niños con rinitis alérgica

Cualquier perro sin pelo es elegible para niños con rinitis alérgica que quieran disfrutar de una mascota. Algunos ejemplos son:

Terrier americano sin pelo

Perro sin pelo de Perú

Perro pila argentino

Xoloitzcuintle

Perro crestado chino

Chihuahua sin pelo

Perro crestado chino (Unsplash)

Bichones, raza de perro para niños con rinitis alérgica

La quinta raza de perro para personas alérgicas son los Bichones. Este tipo canino pueden ser:

Bichón maltés

Bichón frise

West Highland white Terrier

Los niños agradecerán esta raza de perro porque tiran poco pelo y son muy cariñosos.

Bichón maltés (Unsplash)

Labrador, raza de perro para niños con rinitis alérgica

Los Labrador son una de las razas de perro, que además de ser de los más queridos, resultan ideales para niños con rinitis alérgica, ya que tiene poco pelo.

Labrador (Unsplash)

¿Qué es la rinitis alérgica y cuáles son sus síntomas?

La rinitis alérgica es la inflamación de la mucosa nasal, lo que provoca síntomas como son:

Goteo de la nariz

Picazón en los ojos, nariz, paladar o garganta

Tos

Congestión

Estornudos

Presión en los senos paranasales

La caspa de las mascotas puede ser una causa de la rinitis alérgica y se agrava más en temporada invernal cuando las casas permanecen cerradas todo el año.

Antes de asegurar que se es alérgico a los perros, se debe acudir a un especialista para que realice el diagnóstico.

Con información de Naku y Mayo Clinic.