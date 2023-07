Este 21 de julio se está celebrando el Día del Perro en México, por lo que ahora muchos se preguntan por el significado de soñar con estos animales, especialmente con uno negro.

Si bien los sueños tienden a ser bastante subjetivos y siempre dependerán del contexto en el que se encuentre, en este caso soñar con un perro grande.

Y es que aunque en este Día del Perro en México se esté celebrando al mejor amigo de los humanos y homenajeando sus cualidades, es posible que el soñar con uno tenga un significado diferente.

Soñar con un perro negro podría revelar tus miedos más profundos

Al igual que los gatos, el soñar con perros y en este caso, de un color tan específico como el negro, tiene significados profundos y te los revelaremos en este Día del Perro.

Asimismo, el soñar con un perro negro, también dependerá de la acción que realice dentro del sueño, por ejemplo si te quiere morder.

En ese caso, el perro negro significarán los problemas que no has podido resolver y que has estado evitando.

En el caso de que se sueñe con un perro negro amigable, este podría representar un lado oculto y secreto que no quieres que nadie más conozca, siendo una capacidad para lidiar con los retos.

Si el perro negro se pone juguetón, es un indico del potencial que tienes para resolver los problemas, que escuchas tu instinto y te diviertes.

Significado de soñar con un perro negro (Alexandre Boucey / Unsplash )

Soñar con un perro negro puede revelar tu miedo a las traiciones

Pues si bien usualmente se relaciona el color negro con la negatividad, es posible que tu subconsciente lo interprete como una traición al asociar a los perros con la fidelidad.

Por lo que el soñar con un perro negro, puede revelar tu miedo a ser traicionado por alguien a quien estimas mucho.