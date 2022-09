Los perros son mamíferos sociales y por tanto, necesitan vincularse con otros mamíferos. Sin embargo, aún si estos son sus dueños, hacer estas 5 cosas les romperán el corazón.

La lista viene de Gaby Portilla , especialista en el estudio de dinámicas entre humanos y perros, creadora de la terapia de Espejeo Canino y fundadora de Dog Sensitive.

De acuerdo con la experta, estas 5 cosas que le rompen el corazón a tu perro se originan por la poca apertura que tenemos a la coexistencia pacífica con otras especies.

Perro pug con un hueso (Pixabay)

1. Cosas que le rompen el corazón a tu perro: despreciarlo por ser perro

Gaby Portilla explica que despreciar a tu perro por sus acciones de perro como ladrar o tirar pelo , lo confunde, además de que estás negando su propia naturaleza.

Los canes, por ejemplo, no pueden controlar el tirar pelo ya que están cubiertos de pelo, pero solemos regañarlos por irlos dejando en los sillones.

Perro (Pixabay)

Ocurre lo mismo con la baba, pues existen personas que les llaman la atención por babear mucho y los perros sienten ese rechazo, así que la relación termina fracturándose .

Otra situación similar es cuando un perro nos mancha con sus patitas sucias y nos enojamos, como si hubiera sido algo intencional. Asimismo, reprenderlos por ladrar es grave , pues es la forma en la que ellos se comunican.

Perro (Pixabay)

2. Cosas que le rompen el corazón a tu perro: decirle que no todo el tiempo

Decirle que no a un perro todo el tiempo, sin darle una opción, le rompe el corazón. Les decimos que no ladren, que no rasquen los muebles, que no muerdan, que no hagan casi nada.

Sucede que no pensamos en decirles “sí” ; deberíamos enseñarles lo que no, pero inmediatamente enseñándole lo que sí.

Lo que podemos hacer es mostrarles que, por ejemplo, las patas de la mesa no se muerden, pero “este juguete sí”, pero frecuentemente sólo los regañamos .

Perro (Pixabay)

3. Cosas que le rompen el corazón a tu perro: hablarle duro todo el tiempo

Según la experta, no es necesario levantar el tono de voz a tu perro manera de que parezca militarizado, pues sólo les generarás estrés.

Asimismo, la mascota también puede sentirse triste si es el caso de que todo el tiempo le hables duro para intentar controlar su comportamiento.

Perro (Pixabay)

4. Cosas que le rompen el corazón a tu perro: que le mates la emoción

Si llegas a tu casa y tu perro te extrañó y por la emoción brinca y hace fiesta saltándote y tú le matas la emoción, le estarás rompiendo el corazón.

Lo que generarás con esta acción es confundir a tu mascota haciendo que esta no tenga muchos deseos de seguir relacionándose tan íntimamente contigo.

“Ahí empezamos a ver esta lenguaje de miedo en los perros”, dice Gaby Portilla.

Perro (Pixabay)

5. Cosas que le rompen el corazón a tu perro: que lo jales del cuello

Usar una correa de cuello provoca incomodidad y ansiedad en los perros, sobre todo si llevamos prisa y de pronto queremos y en lugar de pedirles que lo hagan, únicamente los jalamos.

Con ello les estamos quitando la oportunidad de responder como perfectamente pueden hacerlo.

Lo más recomendable es usar una correa larga de mínimo 3 metros y permitirle al perro ser libre durante su paseo; si él quiere dar vuelta a la derecha, acompañarlo ya que necesita de momentos para experimentar su naturaleza.

Perro (Pixabay)

“Hay tantas cosas que se derivan de soltar el control a los perros. Un perro que no sabe socializar con otro tiene más que ver contigo que con él”, explica la experta.

Finalmente, es importante prestarles atención durante el paseo y evitar el uso del teléfono celular, pues nos estaremos perdiendo la experiencia de conocerlos y ver qué los detona.