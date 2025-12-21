El Día Nacional de la Cultura Maya en México se celebra este 21 de diciembre, por lo que te dejamos las 10 mejores frases de personajes de esta cultura tanto antiguos como contemporáneos.

Tal y como se dijo, cada 21 de diciembre desde el 2014, se celebra en el país el Día Nacional de la Cultura Maya en México, por lo que te dejamos estas 10 frases de personajes tanto antiguos como contemporáneos de la cultura para festejarlo:

Pakal el Grande (K’inich Janaab’ Pakal):“El tiempo es sagrado, y en sus ciclos se inscribe el destino de los hombres y de las estrellas.” Chilam Balam (Sacerdote o profeta):“Los días son los dueños de los asientos. El conocimiento que vendrá es el que ya pasó.” Humberto Ak’abal (Poeta K’iche’):“Yo escribo porque mis abuelos me lo enseñaron en el silencio.” Jacinto Canek (Caudillo indígena del siglo XVIII en Yucatán):“Y si sólo un indio queda, de ese indio haré un rey.” Rigoberta Menchú Tum (Activista K’iche’):“Mientras haya vida, hay esperanza, y la esperanza es un principio que tenemos los pueblos indígenas.” Andrés Poot Balam (Maestro y promotor de la lengua maya contemporáneo):“U t’aan maayae’ yaan u kuxtal. U yóole’ kili’ich. (La lengua maya vivirá. Su espíritu es sagrado).” (Una afirmación sobre la vitalidad y el valor espiritual de la lengua). Siyaj K’ak’ (Señor de Teotihuacán que influyó en Tikal y el Petén maya):“La flecha del nuevo tiempo ha sido lanzada, y con ella, la renovación de todos los reinos.” María Elena Chami (Artesana y defensora de la cultura Tsotsil/Maya en Chiapas):“Nuestros tejidos no son solo hilos, son palabras tejidas, memoria de nuestras abuelas.” Ah Xupán (Nombre que representa a los astrónomos y sabios mayas):“El movimiento de la luna y el sol son el gran calendario que dicta nuestra siembra y nuestra cosecha.” El Principio de la Milpa (Concepto filosófico maya):“Hemos nacido del maíz, y en su ciclo encontramos la enseñanza de la complementariedad: el frijol, la calabaza y el chile nos enseñan a vivir juntos.”