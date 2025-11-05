México.- ¿Listos para una aventura salvaje sin salir del hogar? Este noviembre, IKEA nos invita a explorar la magia de la sabana africana con su nueva colección SANDLÖPARE, una línea llena de color, textura y ternura que celebra el juego, la curiosidad y el amor por la naturaleza.

Inspirada en los animales más fascinantes del mundo salvaje —jirafas, guepardos, suricatas, cebras y chimpancés—, SANDLÖPARE transforma cualquier habitación en un pequeño ecosistema de aprendizaje y diversión. Es de esas colecciones que te hacen sonreír desde el primer vistazo: peluches suaves, textiles con patrones vibrantes, libros de actividades y hasta tapetes o toallas que te transportan directamente al corazón de la sabana.

“Quería que los niños descubrieran a los animales poco a poco, algunos escondidos, otros apenas visibles. Así son los animales salvajes: expertos en camuflaje. Para jugar con ellos, primero hay que encontrarlos”, cuenta Anna Lagerström, ilustradora y diseñadora de la colección.

Cada pieza tiene una historia detrás. Las jirafas, con sus cuellos largos listos para un abrazo; los guepardos, que enseñan sobre velocidad y trabajo en equipo; las suricatas, siempre curiosas y vigilantes; o los monos vervet, que reflejan la importancia del vínculo entre madre e hijo. Todo está pensado para que el juego sea mucho más que diversión: un momento para aprender y conectar en familia.

Y hablando de familia, según el IKEA Play Report 2024, hoy los padres valoran el juego más que nunca, pero muchos no saben por dónde empezar. SANDLÖPARE busca ser esa chispa de inspiración: cada peluche, tapete o póster se convierte en el punto de partida para inventar historias, compartir risas y fortalecer la imaginación.

Además, como todo en IKEA, la colección está creada con materiales seguros, duraderos y sostenibles. Los peluches tienen ojos bordados (más expresivos y sin piezas pequeñas que puedan soltarse) y todos pueden lavarse en casa, porque ya sabemos lo que pasa cuando los pequeños aventureros regresan “de explorar la sabana” con sus nuevos amigos.

Pero SANDLÖPARE también tiene un propósito más profundo: educar sobre el respeto a la vida silvestre. En colaboración con Nordens Ark, una fundación dedicada a la conservación de especies en peligro, IKEA busca crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y los animales que lo habitan.

La colección incluye desde libros de actividades sin texto, perfectos para fomentar la creatividad, hasta rollos para colorear que funcionan como pequeñas sesiones de meditación activa para toda la familia. También hay textiles reversibles con diseños que cambian del día a la noche, alfombras con patrones de serpiente o jirafa, y stickers decorativos que transforman una habitación común en un reino animal lleno de vida.

SANDLÖPARE es, en pocas palabras, un recordatorio de que el juego es una forma de explorar el mundo. Así que corre a tu tienda IKEA más cercana o visita su sitio web, descubre la colección SANDLÖPARE y deja que la sabana cobre vida entre tus paredes. Es momento de jugar, imaginar y aprender con cada rugido, salto y estampado. Porque la aventura más salvaje… puede comenzar justo en tu sala.