Hoy 30 de mayo se conmemora el santoral de Santa Juana de Arco, también conocida como la Doncella de Orleans.

Con ello, te compartimos la oración que podrás rezar en su santoral para alejar enemigos.

Oración a Santa Juana de Arco para alejar enemigos por su santoral hoy 30 de mayo

Te compartimos la oración a Santa Juana de Arco para alejar enemigos por su santoral hoy 30 de mayo:

Santa Juana de Arco, santa guerrera de la obra de Dios, aleja de mi

presencia todo enemigo visible o invisible a mis ojos,

pelea por mi ante mi enemigo hasta abatirlo de la misma manera

que lo hiciste como líder de los ejércitos franceses

usando la espada y tu valentía con el poder sagrado,

Has que no tema ante mi enemigo, dame la fuerza para no caer ante él,

aléjalo de mi presencia y derrotalo en la batalla con ese mismo

poder celestial que por tus méritos te fue otorgado desde lo alto.

Venerada Santa Juana, aleja de mí toda envidia, traición, hipocresía,

todo poder de hacer daño y toda mala intención que procedentes de mi enemigo tiene como fin provocar desgracia y perjuicio en mi ser;

borra de mi presencia y hazme invisible a todo acto de oscuridad

como hechicería, brujería, adivinación, amarre o rezo con el cual se

pretenda atentar contra mi integridad material o espiritual.

Aleja también toda influencia enemiga que llena de maldad esta

concebida deliberadamente

para mi desgracia o para desgracia de mis seres queridos; librame

de todo peligro de alma y cuerpo, alivia en mi todo cuanto

sufrimiento haya recibido y pueda llegar a recibir de manos de mi

enemigo.

Ante todo lleva mi enemigo lejos de mi presencia, has que no sea

capaz de percibir mi presencia y si la perciben, ven conmigo Santa

Juana de Arco, llena mi cuerpo y espíritu de la valentía que al frente

de los ejércitos mostraste.

Santa Juana de Arco, aleja de mí al enemigo violento, al mentiroso,

egoísta, al enemigo que solo siembra destrucción, maldad, tristeza y

dolor, librame de guardar y devolver rencores, venganzas y de mas

sentimientos pecaminosos y destructivos.

Intercede con tu poder y por tus méritos ante el Trono Divino para

que pueda recibir la gracia del cielo y experimentar el gozo y la

satisfacción de saber que estaré a tu lado y libre del alcance de mi

enemigo por toda la eternidad.

Santa Juana de Arco (Pinterest)

¿Por qué se celebra el santoral de Santa Juana de Arco el 30 de mayo?

El santoral de Santa Juana de Arco se celebra el 30 de mayo porque ese es el día cuando fue quemada en la hoguera en 1431 en Ruan, Francia.

Santa Juana de Arco es venerada por su valentía y papel crucial en la Guerra de los Cien Años, liderando al ejército francés inspirada por visiones divinas.

En 1920 fue canonizada por el papa Benedicto XV por convertirse en símbolo de valentía y devoción.