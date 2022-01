‘Just Do It’: El siniestro origen del eslogan de Nike, ha sorprendido a todos los seguidores de la marca de ropa deportiva.

¿Sabías que la frase icónica de Nike no está relacionada con el espíritu deportivo que todos creen?

En realidad, el creador del ‘Just Do It’ de ‘Nike’ se inspiró en las últimas palabras de un asesino serial de Estados Unidos.

Aquí te contamos la verdadera historia.

Gary Gilmore, asesino serial (Wikipedia Commons)

La frase de un asesino serial que inspiró a ‘Nike’

El emblemático eslogan de ‘Nike’, ‘Just Do It’, se inspiró en la frase de un asesino serial de Estados Unidos.

Hablamos de Gary Gilmore, un “doble asesino” de la década de 1970 en Utah.

Sí, aunque parezca difícil de creer, el eslogan de ‘ Nike ’ tiene un origen muy siniestro y alejado de lo deportivo .

Dan Wieden, creador del eslogan de ‘Nike’, contó en entrevistas que no pensó mucho en las consecuencias de elegir la frase del asesino.

Nike (@nike / Instragram)

Pues lo único importante en aquellos años, era crear una imagen fuerte para la marca deportiva ‘Nike’.

En 1977, el asesino Gary Gilmore recibió una sentencia de muerte por asesinar a dos hombres.

Cuando el momento de la ejecución llegó, el asesino serial pronunció la inmortal frase “Let’s Do It” (¡Hagámoslo!).

En 1977, el asesino Gary Gilmore recibió una sentencia de muerte por asesinar a dos hombres.

Just Do It, de Nike (@nike / Instragram)

Cuando el momento de la ejecución llegó, el asesino serial pronunció la inmortal frase “ Let’s Do It ” (¡Hagámoslo!).

Dan Wieden estaba muy agobiado con crear el eslogan de ‘Nike’, por lo que estaba buscando inspiración en cualquier cosa.

Entre libros, cintas y audios, el hombre llegó al archivo donde quedaron registradas las palabras del asesino.

“ Me gustó la parte de ‘hacerlo’ ”, confesó Dan Wieden para un documental.

Nike (@nike / Instragram)

Liz Dolan, exjefa del departamento de Marketing de ‘Nike’, aseguró que ella no supo del origen tan siniestro del eslogan.

Incluso, dijo sospechar que “no querían que nadie lo supiera realmente”.

“Esa no fue la versión del origen que oí cuando llegué a ‘Nike’”, afirmó.

¿Quién fue Gary Gilmore, el asesino serial que inspiró el eslogan de ‘Nike´?

Un hecho poco conocido alrededor de ‘Nike’, es el oscuro origen de su eslogan; el cual, está inspirado en las palabras de Gary Gilmore.

Gary Gilmore fue un asesino serial de la década de 1970 en Estados Unidos, quien recibió una sentencia de muerte.

El hombre robó y mató a un empleado de una gasolinera en Utah; luego, asesinó a un trabajador del motel donde se hospedó.

Los registros indican que Gary Gilmore se disparó en la mano durante los crímenes , y huyó a la casa de una prima en busca de ayuda.

No obstante, ella misma fue quien lo entregó a la policía.

Gary Gilmore finalmente murió bajo pena de muerte por “orden de fusilamiento”.