En un país donde cada vez más adultos buscan alternativas que se alineen con un estilo de vida moderno, informado y consciente, IQOS se consolidó este año como una de las propuestas tecnológicas más relevantes, un dispositivo calentador de tabaco para adultos consumidores que desean dejar atrás el humo del cigarro sin renunciar a una experiencia auténtica. Su visión —basada en cuestionar lo establecido, impulsar la curiosidad y promover decisiones más informadas— no sólo ha redefinido la conversación: ha dado forma a una comunidad en crecimiento.

Un movimiento que sigue desafiando lo establecido

Durante este año, IQOS reforzó su presencia en México celebrando a quienes deciden cambiar las reglas del juego. Desde su plataforma “Forever Curious”, la marca invitó a consumidores, colectivos y líderes creativos a replantear lo que conocían, promoviendo la idea de que el verdadero cambio empieza por atreverse a cuestionar.

Con más de 100,000 adultos en el país que ya migraron a esta alternativa y con tecnología que calienta tabaco en vez de quemarlo, reduciendo, en promedio,hasta 95% de sustancias nocivas* en comparación con el humo del cigarro, IQOS se consolidó como una opción más limpia, moderna y libre de humo, ceniza y olor. Su mensaje fue claro: la curiosidad no solo transforma hábitos, también impulsa nuevas formas de vivir.

Expansión nacional: Monterrey y Guadalajara se suman al cambio

Uno de los hitos del año fue la llegada formal de IQOS a Monterrey y Guadalajara, ciudades clave por su espíritu innovador y su comunidad abierta a nuevas propuestas de estilo de vida.

En Monterrey, la marca celebró su llegada con una experiencia sensorial en Jabalina —restaurante reconocido por la Guía Michelin— donde mixología, gastronomía y música se cruzaron para presentar el concepto “Forever Curious”, enfocada a la curiosidad de la marca de buscar alternativas y celebrar a aquellas personas o marcas que rompen con lo establecido y reescriben las reglas del juego. Reinventarse no es solo un lema, sino una elección, y la curiosidad impulsa el cambio y la transformación en la vida diaria, uniendo a adultos que buscan una experiencia diferente.

(IQOS)

Guadalajara, por su parte, vivió la Curious Party GDL, un evento inmersivo en Jamaica GoGo donde música, arte y espacios intervenidos reforzaron la idea de una experiencia sin fuego. Ahí, IQOS marcó su presencia en una de las ciudades más vibrantes del país, reafirmando su apuesta por alternativas tecnológicas que elevan la conversación.

Alianzas que reescriben el juego: Meadery y Esteban Tamayo

Este año, IQOS también impulsó colaboraciones que conectan con el espíritu creativo de su comunidad.

Por un lado, la alianza con Colonia Meadery dio vida a una experiencia donde gastronomía, diseño floral y cultura convergieron para reinterpretar la curiosidad desde la mezcla y la experimentación. La exploración del hidromiel, las texturas y los nuevos sabores de IQOS se unieron para generar una experiencia memorable.

Por otro, la colaboración con el diseñador Esteban Tamayo marcó un punto clave dentro de su iniciativa Game Changers. La colección Esteban Tamayo x IQOS integró diseño, utilidad y arte en tres piezas que reflejan una visión contemporánea y sin etiquetas: desde una funda en piel para IQOS ILUMA PRIME, hasta una chamarra sin género y una pieza de arte modular que une función y estética. Un encuentro entre tecnología y diseño mexicano que subraya el compromiso de la marca con la cultura, el estilo y la innovación.

Una comunidad que crece con propósito

A lo largo del año, IQOS reforzó su rol como una plataforma que acompañó a adultos en la búsqueda de una mejor alternativa. Su mensaje fue constante: aunque el producto no está libre de riesgo y contiene nicotina, representa una mejor opción para quienes de otra forma seguirían fumando pero valoran una experiencia sin humo y sin olor.

La marca no solo ofreció tecnología; construyó experiencias, espacios de descubrimiento y conexiones reales con una comunidad que comparte la inquietud por vivir un cambio.

¿Qué esperar del próximo año? Más curiosidad, más diseño y más posibilidades

Si algo dejó claro IQOS este año es que su historia apenas comienza. La expansión nacional, las colaboraciones con líderes creativos y las experiencias que celebran la curiosidad abren la puerta a un futuro donde tecnología, cultura y decisión informada seguirán entrelazándose.

El próximo año podría traer nuevos lanzamientos, alianzas inesperadas y experiencias multisensoriales que refuercen su visión de un mundo con menos humo y más decisiones conscientes. Lo que es seguro es que IQOS seguirá impulsando a quienes deciden evolucionar, cuestionar y cambiar las reglas del juego.

Porque la curiosidad no se apaga: apenas está prendiendo.

* En comparación con el humo de los cigarros, aunque no implica una reducción de riesgo equivalente. No está libre de riesgos y contiene nicotina. Reducciones en los niveles de los 9 químicos dañinos que la Organización Mundial de la Salud recomienda reducir en el humo de los cigarros, que no incluyen la nicotina.

Información Importante: IQOS no está libre de riesgos y contiene nicotina.

Exclusivo para mayores de edad