Hoy 18 de enero en las efemérides celebramos al osito más querido en el Día de Winnie the Pooh.

Por lo que te tenemos 15 bonitas frases de Winnie the Pooh para recordar lo tierno y las enseñanzas que el osito más querido ha dejado:

“Me pregunto qué pasará emocionante hoy”. “Tan pronto como te vi, supe que una aventura iba a suceder”. “No puedes quedarte en tu rincón del Bosque esperando a que otros vengan a ti. A veces tienes que ir a ellos”. “Cuando ves a alguien poniéndose sus Grandes Botas, puedes estar bastante seguro de que va a suceder una Aventura”. “La aventura es algo maravilloso”. “Nunca está de más seguir buscando el sol”. “No estoy perdido, pues sé dónde estoy. Pero, sin embargo, donde estoy podría estar perdido”. “Antes de comenzar una cacería, es aconsejable preguntarle a alguien qué es lo que se busca antes de empezar a buscarlo”. “Cuando estás lleno de asombro, el mundo es un lugar maravilloso en el que estar”. “Si no está aquí, significa que está allá afuera”. “Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas”. “Las cosas que me hacen diferente son las cosas que me hacen ser yo”. “El sol todavía brilla, incluso cuando se esconde”. “No nos dimos cuenta de que estábamos creando recuerdos, sólo sabíamos que nos estábamos divirtiendo”. “Si vives cien años, yo quiero vivir cien años menos un día para no tener que vivir nunca sin ti”.

Dibujos de Winnie Pooh para celebrar el Día de Winnie the Pooh: (Pinterest)

¿Por qué se celebra el 18 de enero el Día de Winnie the Pooh?

El Día de Winnie the Pooh se celebra cada 18 de enero en conmemoración de su propio autor, el autor británico A. A. Milne que nació en esta misma fecha pero en 1882.

La fecha del Día de Winnie the Pooh tiene como objetivo honrar su legado de la obra de A. A. Milne bajo los valores de la amistad y la imaginación.