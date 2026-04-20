México.- En una ciudad que no se detiene, encontrar el momento ideal para comprar con calma —y además aprovecharlo al máximo— no siempre es sencillo. Por eso, eventos como la Gran Venta Nocturna de Sears se convierten en algo más que una promoción: son una oportunidad para resolver pendientes, consentirte o incluso adelantarte a fechas clave, con beneficios reales.

Del 22 al 27 de abril, tanto en tiendas físicas como en línea, esta temporada se presenta como una de las más completas del año, con descuentos de hasta 50% y facilidades de pago de hasta 20 meses sin intereses en todos los departamentos. Y si eres de los que prefieren hacer compras sin prisa, hay un detalle que vale la pena considerar: el 24 y 25 de abril, las tiendas extienden su horario hasta las 10:00 pm.

Un recorrido por lo que ya estabas pensando comprar

Más allá de las promociones, lo interesante está en cómo se integran en la vida cotidiana. Si estás pensando en el Día del Niño, por ejemplo, el área de juguetería se vuelve una parada obligada pues tienen descuentos hasta del 50% + 13 Meses sin Intereses: desde clásicos hasta lanzamientos recientes, con opciones de marcas como Hasbro o Lego, ideales para sorprender sin salirte de presupuesto.

En casa, el panorama también cambia. Quienes buscan renovar su sala, cambiar el colchón aprovechando hasta el 30% de descuento + 20 MSI; o finalmente actualizar ese refri que ya dio todo, encontrarán que categorías como muebles (con hasta 50% de descuento + 20 MSI) línea blanca (con hasta Hasta 55% de descuento + 20 MSI) y descanso ofrecen descuentos relevantes y facilidades de pago que hacen más ligera la decisión.

Lo mismo ocurre con quienes quieren mejorar su espacio de entretenimiento con pantallas —con marcas como Samsung, LG o Hisense— con hasta 50% de descuento + 20 Meses sin Intereses, convirtiéndose en protagonistas justo cuando se acercan eventos deportivos y temporadas de convivencia en casa.

Y claro, también está ese momento de pensar en mamá: Esta es la temporada perfecta para encontrar detalles en moda, accesorios o fragancias —de marcas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger o Tous— ideales para encontrar el regalo ideal para el 10 de mayo y con un increíble descuento. Aprovecha también hasta 50% de descuento + 15% adicional con Crédito Sears en Moda para toda la Familia.

Comprar y, de paso, ganar

Hay otro elemento que suma valor a esta experiencia: la dinámica “Con Sears, Mamá gana”. Aquí, cada compra que ya tenías en mente puede convertirse en algo más. Por cada $1,000 pesos acumulados en tickets, se abre una oportunidad para participar en trivias digitales y ganar una de las cinco camionetas JAC 6 Dual e-Drive, híbrida conectable, hechas en México.

La lógica es simple: mientras aprovechas descuentos, también puedes ganar. Y entre más compras realices durante la vigencia, más oportunidades se generan, ya que los tickets son acumulables. Lo mejor es que estos se acumulan del 22 de abril al 31 de mayo, y participan compras en todos los departamentos (con algunas excepciones). Para más detalles, se pueden consultar los términos y condiciones en el sitio oficial.

Beneficios que hacen sentido hoy

En un contexto donde el tiempo y la practicidad importan, detalles como envío gratis en compras mayores a $299 o la opción de recoger en tienda en tan solo dos horas terminan de cerrar el círculo . No se trata solo de comprar más, sino de comprar mejor.

Al final, esta Gran Venta Nocturna de Sears funciona como ese empujón que muchas veces hace falta: una mezcla entre oportunidad, conveniencia y ese pequeño incentivo extra que convierte una compra cotidiana en algo más interesante. Porque cuando todo se alinea —precio, tiempo y beneficio—, la experiencia cambia.