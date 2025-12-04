México.- La temporada de fiestas ya está aquí y, con ella, las ganas de consentir a quienes más quieres… ¡o incluso a ti mismo! Por eso, Sears lanza su Gran Venta Nocturna, una de las promociones más esperadas del año, con hasta 50% de descuento + hasta 20 meses sin intereses en todos los departamentos, tanto en tienda física como en línea. La vigencia es del 5 al 8 de diciembre, días ideales para adelantar los regalos, renovar tu hogar o encontrar ese detalle especial que hará la diferencia estas fiestas.

Con la llegada de diciembre, las oportunidades se vuelven oro. Y esta venta llega justo a tiempo: miles de productos, marcas líderes y beneficios únicos para que cada compra se sienta como un verdadero hallazgo.

Descuentos imperdibles por departamento

Descanso y bienestar: Si estás pensando en renovar tu recámara, esta es tu señal. Los colchones tienen hasta 25% de descuento, una inversión que agradecerás todas las mañanas.

Entretenimiento a lo grande: Las pantallas están con descuentos de hasta 50%, perfectas para disfrutar maratones navideños, videojuegos o películas en familia durante estas vacaciones.

Hogar con estilo: La temporada también es ideal para transformar tus espacios. Los muebles cuentan con ahorros de hasta 45%, una oportunidad inmejorable para renovar sala, comedor o recámara.

Tecnología y eficiencia para tu hogar: La Línea Blanca alcanza hasta 52% de descuento, ideal para aprovechar el cierre de año y estrenar refrigerador, estufa o lavadora.

Regalos que emocionan: Si hay pequeños en casa (o si eres fan de los coleccionables), la Juguetería ofrece hasta 50% de descuento. Una enorme ventaja para dejar listos los regalos navideños sin presiones de última hora.

Las mejores marcas, reunidas en un solo lugar

En Sears encontrarás siempre calidad y prestigio. Durante esta venta, podrás elegir entre marcas líderes como Mattel, Nintendo, Nespresso, Philosophy, Hasbro, Apple, Huawei, Samsung, LG, Calvin Klein, Fukka, Lenovo, Levi’s, Xbox, PlayStation, Guess, Adidas, Westies, Spring Air, Restonic, Carolina Herrera, Benetton, Tous, Lancôme, Mabe, Jeanious, entre muchas más. La variedad es tan amplia que se convierte en un verdadero escaparate para encontrar justo lo que necesitas.

Comprar nunca había sido tan fácil

Ya sea que disfrutes recorrer la tienda, ver los productos de cerca y recibir asesoría personalizada, o prefieras comprar desde casa con total comodidad, Sears lo hace simple y conveniente.

Además de los descuentos, podrás comprar en línea y recoger en tienda en solo 2 horas, ideal para quienes necesitan rapidez. También está disponible el envío gratis en compras desde $299 MXN, para que tus pedidos lleguen directo a tu puerta.

Y si eres de los que ama comprar de noche, el viernes 5 y sábado 6 las tiendas tendrán horario extendido hasta las 10:00 p.m., permitiéndote aprovechar la venta sin prisas.

Compra, disfruta… y ¡participa para ganar una camioneta!

Como si las ofertas no fueran suficientes, tus compras en la Gran Venta Nocturna también te acercan a un gran premio. Al comprar podrás entrar al sorteo “ESTA NAVIDAD, GANA CON SEARS”, donde Sears regalará 3 camionetas SUV GEELY Coolray 2025.

Participar es muy sencillo y no tienes que hacer nada fuera de lo habitual: comprar tus regalos y productos favoritos.

Por cada $1,000 MXN en compras realizadas en tiendas SEARS o en Sears.com.mx, con cualquier forma de pago , generas la posibilidad de participar.

realizadas en tiendas SEARS o en Sears.com.mx, con , generas la posibilidad de participar. Una vez que realices tu compra, entra a: https://ganaconsears.sears.com.mx/

Ahí podrás registrar tus tickets (físicos o digitales), crear tu perfil y consultar tu historial.

(físicos o digitales), crear tu perfil y consultar tu historial. Cada vez que acumules $1,000 MXN en compras durante la vigencia, recibirás folios digitales directamente en tu correo electrónico.

directamente en tu correo electrónico. Los tickets son acumulables durante todo el periodo de la promoción, así que cada compra suma.

El portal también te mostrará cuántos folios llevas y cuánto te falta para generar uno nuevo.

Tienes desde las 00:01 horas del 28 de noviembre hasta las 23:59 horas. del 06 de enero de 2026 para acumular y registrar tus tickets. Importante: Conserva todos tus tickets originales o los correos de confirmación de compras en línea. Serán necesarios en caso de resultar ganador.

Cada folio es una oportunidad de ser el ganador de una de las tres camionetas SUV GEELY COOLRAY GL 1.5 Turbo, 172 HP, Transmisión DCT7, modelo 2025. Un regalo que definitivamente convertiría esta Navidad en una para recordar.

Es ahora: la venta que hace posible una Navidad inolvidable

No dejes pasar estos cuatro días de descuentos extraordinarios. La Gran Venta Nocturna de Sears es la oportunidad perfecta para renovar tu casa, adelantar regalos y consentirte con las mejores marcas del mercado, ya sea en tienda física o desde la comodidad de tu hogar.

Visita Sears, descubre todas las ofertas y aprovecha antes de que termine. ¡Es momento de hacer esta Navidad aún más especial!