Barbie y Gloria Estefan hicieron alianza para lanzar una muñeca de colección que se inspira en la cantante cubana.

A través de su cuenta de Instagram, Barbie anunció la presentación del juguete que rinde homenaje a Gloria Estefan por su cumpleaños número 65 este 1 de septiembre.

“Hoy, Barbie rinde homenaje a la legendaria @GloriaEstefan en su cumpleaños, por sus innovadoras contribuciones a la música”.

Barbie lanza muñeca inspirada en Gloria Estefan (@barbie / Instagram)

Exalta la publicación de Barbie celebrando a Gloria Estefan, a quien la marca de muñecas también reconoce por sus orígenes latinos y ser una de las artistas más triunfadoras.

“Inspirada por su herencia cubana, Gloria popularizó los ritmos latinos con ritmos pop y dance, registrando más de treinta éxitos número uno y convirtiéndola en una de las artistas crossover más exitosas del mundo”, dijo Barbie.

La muñeca Barbie de Gloria Estefan cuenta con un look inspirado en el estilo icónico que la artista tuvo en el video musical “Get On Your Feet”.

Se trata outfit, de finales de los ochenta, el cual tiene tonalidades doradas y negras con mangas de encaje, detalles de joyería, además de unas espectaculares botas altas con estampado de leopardo.

Cabe recordar que “Get On Your Feet” es el segundo sencillo de Gloria Estefan para su álbum de estudio Cuts Both Ways que lanzó en 1989 y ocupó varias lista de popularidad en la radio .

¿Cuánto cuesta y dónde se vende la muñeca que lanzó Barbie inspirada en Gloria Estefan?

La muñeca Barbie de Gloria Estefan que se basa en look que la cantante cubana tuvo en el sencillo “Get On Your Feet”, se puede adquirir en Amazon .

Dicho juguete tiene un costo de 1,331 pesos mexicanos . Está pensada para coleccionistas aunque también la pueden usar niños y niñas a partir de los 7 años.

Cada Barbie de Gloria Estefan, que se ha puesto a la venta para honrar a la cantautora latina, viene con:

Un accesorio de micrófono

Embalaje mostrable

Soporte para muñecas

Certificado de autenticidad

Bara mencionar que esta figura de colección de Mattel, tiene un peso aproximado de 349 g y dimensiones de 12 x 25 x 38 cm .