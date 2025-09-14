El 14 de septiembre se celebra el Día Nacional del Locutor en México, es por eso que para felicitarlos te dejamos estas 14 frases para dedicar.

Y es que el Día Nacional del Locutor en México se celebra este 14 de septiembre en honor al primer Congreso Nacional de Locutores en un día como hoy pero de 1957.

14 frases por el Día Nacional del Locutor en México este 14 de septiembre

Tal y como se dijo anteriormente, este 14 de septiembre es el Día Nacional del Locutor en México.

Es por eso que para honrarlos y conmemorarlos, te dejamos estas 14 frases que puedes dedicar en este Día Nacional del Locutor en México:

“Con tu voz, la información cobra vida y el entretenimiento se vuelve magia. ¡Feliz Día del Locutor!” “Gracias por ser la voz que nos acompaña, informa y emociona cada día. ¡Feliz Día Nacional del Locutor!” “Detrás de cada micrófono hay un talento excepcional. ¡Feliz Día del Locutor a todos los profesionales de la voz!” “Tu voz es un puente que conecta corazones y mentes. ¡Feliz Día Nacional del Locutor en México!” “Por las voces que inspiran, informan y entretienen, ¡un feliz Día del Locutor!” “La radio no sería lo mismo sin tu voz. ¡Feliz Día Nacional del Locutor!” “Con cada palabra, creas mundos y emociones. ¡Feliz Día del Locutor!” “Tu pasión se escucha en cada transmisión. ¡Feliz Día Nacional del Locutor!” “¡Feliz Día del Locutor! Que tu voz siga siendo un faro de información, entretenimiento y compañía para todos tus oyentes.” “Un aplauso para la voz que informa, entretiene y acerca a la gente. ¡Felicitaciones por esta noble profesión!” “Hoy recordamos la importancia de esta profesión que nos une y nos inspira. ¡Feliz Día del Locutor!” “Hoy celebramos a la voz que nos acompaña. ¡Feliz Día Nacional del Locutor a todos los colegas y amigos!” “¡Felicidades! Que sigan los éxitos y las voces que nos llenan de alegría y esperanza.” “Para quienes con su voz pintan paisajes sonoros y construyen puentes de conexión, ¡Feliz Día del Locutor!”

Día Nacional del Locutor en México (Yle Archives / Unsplash)

¿Por qué se celebra el Día Nacional del Locutor en México este 14 de septiembre?

Este 14 de septiembre se está celebrando el Día Nacional del Locutor en México, en donde se reconoce la labor de quienes prestan su voz para informar, entretener y acompañar a la audiencia a través de la radio y otros medios.

En ese sentido, el Día Nacional del Locutor en México se originó ya que un día como hoy pero de 1957, se celebró el primer Congreso Nacional de Locutores.

Siendo considerado como un acontecimiento trascendental para la profesión, ya que reunió a locutores de todo el país para discutir y sentar las bases para la dignificación de su trabajo.

Desde entonces, cada 14 de septiembre se reflexiona sobre la evolución de la locución, celebrando la habilidad de comunicar y crear conexiones emocionales con el público.

Además en este Día Nacional del Locutor en México se reconoce el rol fundamental que los locutores desempeñan a través de las masas.