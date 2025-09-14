Este 14 de septiembre se está celebrando el Día Nacional del Charro en México, por lo que te dejaremos estas 15 frases para dedicarlas en este día.

Pues cabe recordar que celebración del Día Nacional del Charro el 14 de septiembre se estableció para reconocer la importancia cultural de la charrería.

15 frases por el Día Nacional del Charro en México este 14 de septiembre

Por lo que te dejamos estas 15 frases que puedes dedicar hoy 14 de septiembre en el Día Nacional del Charro en México:

“Que el floreo de tu reata sea tan certero como el orgullo que sentimos por nuestra charrería. ¡Feliz Día del Charro!” “En cada jineteada, en cada lazo, se ve el alma de México. ¡Feliz Día Nacional del Charro!” “La elegancia del traje, la destreza del jinete, la bravura del caballo: viva la charrería, ¡feliz 14 de septiembre!” “Un charro no solo viste un traje, porta una tradición. ¡Feliz Día del Charro a todos los guardianes de nuestra herencia!” “Que la pasión por la charrería siga galopando fuerte en nuestros corazones. ¡Feliz Día Nacional del Charro!” “¡Feliz Día Nacional del Charro! Un homenaje a nuestras raíces y al alma de México”. “El charro es un símbolo de valentía, tradición y esencia mexicana. ¡Felicidades en su día!”. “Que viva el charro, que viva la Charrería, y que viva México en cada una de nuestras tradiciones”. “La charrería es más que un deporte, es una pasión y un legado. ¡Felicidades a todos los charros!”. “Con el sombrero en alto y las espuelas puestas, honramos al charro y sus tradiciones”. “Ser charro es conocer y respetar nuestra historia, honrar nuestras costumbres y ser un digno representante de México”. “La charrería es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un tesoro que debemos conocer y preservar”. “Al que ha de ser charro, del cielo le cae el sombrero.” “Líbreme Dios de caballo mañoso, que yo me libraré del brioso.” “Ser charro es sentir orgullo por México. ¡Enhorabuena a todos los charros en su día!”.

Día Nacional del Charro en México (Melanie Rosillo Galvan / Unsplash )

¿Por qué se celebra el Día Nacional del Charro en México este 14 de septiembre?

El charro, con su vestimenta tradicional y sus habilidades a caballo, es un símbolo de gallardía, destreza y arraigo a la tierra.

La fecha busca honrar esta herencia y a quienes la mantienen viva, siendo decretada por el presidente Abelardo L. Rodríguez en 1934, para reconocer a todos los que se dedican a ella.