Este 12 de septiembre se celebra el Día del Programador, por lo que te dejamos las 13 mejores frases de los más famosos para poder dedicarlas.

Y es que aunque el Día del Programador se celebran los 13 de septiembre, este 2025 al ser año bisiesto se festeja en este 12 de septiembre al ser el día 256 del calendario.

13 frases para celebrar el Día del Programador este 12 de septiembre

Tal y como se reveló, este 12 de septiembre del 2025 se está celebrando el Día del Programador, por lo que te dejamos estas 13 frases de los más famosos para poder dedicarlas:

“Si debuggear es el proceso de remover errores de código entonces programar debe ser el proceso de ponerlos.” - Edsger Dijkstra “Cualquier idiota puede escribir un programa que una computadora entiende, los verdaderos programadores pueden escribir código que los humanos entienden.” - Martin Fowler “Sin requerimientos o diseño programar sólo es el arte de agregar errores a un archivo vacío.” - Louis Srygley “La pregunta de si las computadoras pueden pensar es como preguntarse si los submarinos pueden nadar.” - Edsger Dijkstra “Sólo hay dos tipos de lenguajes: los que la gente critica y los que nadie usa.” - Bjarne Stroustrup “Lo bueno de reinventar la rueda es que te puede quedar una redonda.” - Douglas Crockford “Primero, aprende ciencias de la computación y toda la teoría. Después, desarrolla tu estilo de programación. Luego, olvídate de todo eso y simplemente… ¡a hackear!” - George Carrette “Solo hay dos industrias que se refieren a sus clientes como ‘usuarios’”. - Edward Tufte “La mayoría de ustedes conocen las virtudes de un programador. Son tres, claro: flojera, impaciencia y soberbia.” - Larry Wall “Las palabras más caras en ingeniería son ‘Sería genial si...’”. -Jean-Louis Gassee “Medir el progreso de la programación por líneas de código es como medir el progreso de la construcción de un avión por peso.” - Bill Gates “Nunca subestimes el ancho de banda de una camioneta llena de cintas a toda velocidad por la autopista.” - Andrew Tanenbaum “Inventé el término ‘Orientado a Objetos’, y te puedo asegurar que no tenía en mente C++.” - Alan Kay

Día del Programador (Sigmund / Unsplash)

¿Por qué se celebra el Día del Programador este 12 de septiembre?

El Día del Programador usualmente es celebrado el 13 de septiembre; sin embargo, cuando es año bisiesto, esta efeméride cambia y se festeja el 12 de septiembre.

Y en este 2025 al ser año bisiesto, la celebración del Día del Programador cae hoy 12 de septiembre, pero ¿por qué se conmemora?

El Día del Programador es una fecha en donde se rinde homenaje a los profesionales que dan vida al mundo digital a través del código.

Usualmente, el Día del Programador se conmemora el día 256 del año, y la elección de este número guarda un significado relacionado a la informática.

Pues hace referencia a un byte, la unidad fundamental de información que está compuesto por 8 bits que puede representar dos estados: 0 o 1.

Por lo tanto, 8 bits pueden combinarse de 2 elevado a la potencia de 8 formas diferentes, lo que resulta en 256 valores distintos, es decir desde 0 hasta 255.

Esta cifra es considerada como crucial ya que representa la cantidad máxima de valores que se pueden almacenar en un solo byte.

Por lo que el día 256 del año se convierte en un guiño numérico para celebrar el Día del Programador siendo reconocimiento a su labor, a la lógica, precisión y creatividad con la que cuentan.