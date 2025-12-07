Hoy 7 de diciembre celebramos el Día de la Aviación Civil en el calendario de las efemérides y conmemoraciones.
Y por lo que les traemos 15 frases para dedicar a pilotos hoy 7 de diciembre un feliz Día de la Aviación Civil:
- “Una vez que hayas probado el vuelo, caminarás por la tierra para siempre con la mirada puesta en el cielo”. Leonardo da Vinci
- “Nadie puede comprender la solidez del aire hasta que siente su poder sustentador debajo de él. Inspira confianza al instante”. Otto Lilienthal
- “No te dejes obligar a hacer nada antes de estar listo.” Wilbur Wright
- “Vuelo porque libera mi mente de la tiranía de las cosas insignificantes.” Antoine de Saint-Exupéry
- “La aviación es la prueba de que, si tenemos voluntad, tenemos la capacidad de lograr lo imposible”. Eddie Rickenbacker
- “El aire es el único lugar libre de prejuicios”. Bessie Coleman
- “Volar ha destrozado la relación entre el espacio y el tiempo: utiliza nuestro viejo reloj, pero con nuevos criterios.” Charles Lindbergh
- “La manera más efectiva de hacerlo es hacerlo.” Amelia Earhart
- “Al volar, la probabilidad de supervivencia es inversamente proporcional al ángulo de llegada”. Neil Armstrong
- “Si quieres llegar a ser piloto, tienes que saber cuándo acelerar y cuándo bajar el ritmo”. Chuck Yeager
- “El aire allá arriba, en las nubes, es muy puro y fino, vigorizante y delicioso. ¿Y por qué no habría de serlo? Es el mismo que respiran los ángeles”. Mark Twain
- “Tanto los optimistas como los pesimistas contribuyen a la sociedad. El optimista inventa el avión, el pesimista el paracaídas”. George Bernard Shaw
- “El motor es el corazón de un avión, pero el piloto es su alma”. Walter Alexander Raleigh
- “El don de volar es aprender a lanzarse al suelo y fallar.” Douglas Adams
- “A veces, volar parece demasiado divino para que lo pueda lograr el hombre. A veces, el mundo visto desde arriba parece demasiado hermoso, demasiado maravilloso, demasiado distante para que lo vean los ojos humanos”. Charles A. Lindbergh
¿Por qué se celebra el 7 de diciembre el Día de la Aviación Civil?
El Día de la Aviación Civil se celebra en conmemoración al 7 de diciembre de 1944, cuando se firmó el Convenio de Chicago, tratado fundamental para la navegación aérea internacional.
Y por lo que el Día de la Aviación Civil tiene como objetivo resaltar la importancia de la aviación como motor de desarrollo social y económico, promoviendo la seguridad, eficiencia y regularidad del transporte aéreo.