Hoy 7 de diciembre celebramos el Día de la Aviación Civil en el calendario de las efemérides y conmemoraciones.

Y por lo que les traemos 15 frases para dedicar a pilotos hoy 7 de diciembre un feliz Día de la Aviación Civil:

“Una vez que hayas probado el vuelo, caminarás por la tierra para siempre con la mirada puesta en el cielo”. Leonardo da Vinci “Nadie puede comprender la solidez del aire hasta que siente su poder sustentador debajo de él. Inspira confianza al instante”. Otto Lilienthal “No te dejes obligar a hacer nada antes de estar listo.” Wilbur Wright “Vuelo porque libera mi mente de la tiranía de las cosas insignificantes.” Antoine de Saint-Exupéry “La aviación es la prueba de que, si tenemos voluntad, tenemos la capacidad de lograr lo imposible”. Eddie Rickenbacker “El aire es el único lugar libre de prejuicios”. Bessie Coleman “Volar ha destrozado la relación entre el espacio y el tiempo: utiliza nuestro viejo reloj, pero con nuevos criterios.” Charles Lindbergh “La manera más efectiva de hacerlo es hacerlo.” Amelia Earhart “Al volar, la probabilidad de supervivencia es inversamente proporcional al ángulo de llegada”. Neil Armstrong “Si quieres llegar a ser piloto, tienes que saber cuándo acelerar y cuándo bajar el ritmo”. Chuck Yeager “El aire allá arriba, en las nubes, es muy puro y fino, vigorizante y delicioso. ¿Y por qué no habría de serlo? Es el mismo que respiran los ángeles”. Mark Twain “Tanto los optimistas como los pesimistas contribuyen a la sociedad. El optimista inventa el avión, el pesimista el paracaídas”. George Bernard Shaw “El motor es el corazón de un avión, pero el piloto es su alma”. Walter Alexander Raleigh “El don de volar es aprender a lanzarse al suelo y fallar.” Douglas Adams “A veces, volar parece demasiado divino para que lo pueda lograr el hombre. A veces, el mundo visto desde arriba parece demasiado hermoso, demasiado maravilloso, demasiado distante para que lo vean los ojos humanos”. Charles A. Lindbergh

Día de la Aviación Civil (Rayyu Maldives / Unsplash)

¿Por qué se celebra el 7 de diciembre el Día de la Aviación Civil?

El Día de la Aviación Civil se celebra en conmemoración al 7 de diciembre de 1944, cuando se firmó el Convenio de Chicago, tratado fundamental para la navegación aérea internacional.

Y por lo que el Día de la Aviación Civil tiene como objetivo resaltar la importancia de la aviación como motor de desarrollo social y económico, promoviendo la seguridad, eficiencia y regularidad del transporte aéreo.