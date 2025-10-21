México.- Ya se siente el otoño, esa temporada que invita a estrenar, renovar el guardarropa y darle un toque cálido y con estilo a cada look. Si estabas esperando la señal perfecta para hacerlo, ¡aquí está! Sears trae una promoción que no vas a querer dejar pasar: 3x2 en calzado para dama, caballero e infantil, disponible exclusivamente en tiendas físicas, y además, 30% de descuento en compras en línea durante el mismo periodo.

Del 16 al 31 de octubre de 2025, podrás aprovechar esta oportunidad única para renovar el calzado de toda la familia con las últimas tendencias de la temporada otoño–invierno. Desde botas y botines hasta sneakers o mocasines, Sears tiene ese par que te acompañará en tus días fríos con estilo y comodidad.

Estrena y ahorra con estilo

La promoción principal está buenísima: en tiendas físicas Sears, al comprar tres pares de calzado del mismo departamento (ya sea dama, caballero o infantil), pagas solo dos y el tercero te lo llevas completamente gratis.

Solo recuerda que los tres pares deben pertenecer al mismo departamento (no se pueden mezclar, por ejemplo, dos de caballero y uno de dama), y que la promo no aplica en mercancía en liquidación ni se combina con otras promociones.

Además, hay algunas marcas que no participan, así que tómalo en cuenta antes de ir a la caja:

Caballero: Crocs, Converse, Charly, Timberland, Ferrato y Andrea Men.

Dama: W Capsule, Crocs, Converse, Charly, Vans y Timberland.

Infantil: Vans, Charly, Crocs, Converse, Under Armour, Andrea, Ferrato y Fila.

Consulta todos los detalles y condiciones completas en www.sears.com.mx.

¿Prefieres comprar sin salir de casa?

Si lo tuyo es la comodidad, también puedes aprovechar la promo desde tu sillón. En www.sears.com.mx/c/zapateria/ podrás disfrutar de un 30% de descuento en calzado durante las mismas fechas de la campaña. Así podrás estrenar sin hacer fila y con envío directo a tu puerta.

Temporada de renovación

El otoño–invierno es perfecto para apostar por texturas, colores cálidos y diseños que acompañen cada paso con estilo. Ya sea que busques unas botas elegantes para el día a día, unos sneakers para combinar con todo o calzado cómodo para los peques, Sears tiene las mejores opciones para cada gusto y ocasión.

No dejes que la temporada te sorprenda sin el par perfecto. Aprovecha del 16 al 31 de octubre estas promociones exclusivas y renueva el calzado de toda la familia con estilo, calidad y ahorro.

¡Falling in Fashion! Aprovecha la promoción de 3x2 en calzado para toda la familia en todas nuestras tiendas físicas Sears y el 30% de descuento en línea hasta el 31 de octubre de 2025.