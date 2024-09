¿Lottie Moss fue hospitalizada de emergencia? La hermana menor de Kate Moss advierte sobre los peligros de tomar Ozempic tras sufrir una sobredosis.

Al igual que su media hermana la supermodelo Kate Moss -de 50 años de edad-, Lottie Moss se ha destacado en el mundo del modelaje.

Sin embargo, el nombre de Lottie Moss -de 26 años de edad- se convirtió en tendencia en las redes sociales y no por algún trabajo en la industria del modelaje.

Sino porque Lottie Moss reveló que pasó un momento complicado de salud y es que estuvo a punto de perder la vida.

Lottie Moss quiso contar su historia para advertir sobre los peligros de tomar Ozempic cuando no se encuentra recetado por un médico.

Lottie Moss relata la difícil experiencia que vivió al tomar Ozempic: “Prefiero morirme que volver a tomarlo”

Lottie Moss sorprendió a sus seguidores al revelar que casi pierde la vida y todo por cumplir con los estándares de belleza que siguen presentes en la sociedad y es que se sentía insegura con su cuerpo.

Lottie Moss (@lottiemossxo / Instagram )

Y es que a través de su podcast Dream On, Lottie Moss confesó que vivió una pesadilla cuando tuvo que ser hospitalizada de emergencia por una sobredosis de Ozempic.

“Y un día me sentía tan mal que le dije a mi amiga: ‘No puedo retener agua, no puedo retener comida, nada de líquidos, nada. Necesito ir al hospital, estoy fatal” Lottie Moss

Lottie Moss confesó que al igual que lo hacen otras personas decidió tomar Ozempic -medicamento para la diabetes- para bajar de peso.

Sin embargo, Lottie Moss destacó que inyectarse Ozempic sin que se lo recetarán fue la “peor decisión” que tomó.

Lottie Moss reveló que pesaba unos 60 kilos y bajó a 57 kilos tras tomar Ozempic por dos semanas y llegó a pesar menos de 53 kilos.

“Creo que empecé con alrededor de 60 kilos y bajé a 56,5 kilos con la primera dosis, luego bajé a 54 kilos. Fue una locura. Creo que mi peso más bajo fue 52,5 kilos. Y todo en unas pocas semanas. Esa pérdida de peso no es en absoluto buena para la salud” Lottie Moss

Sin embargo, Lottie Moss destacó que aunque bajó de peso, nunca se había “sentido tan enferma” en su vida.

Y es que Lottie Moss confesó que el Ozempic es “para la diabetes no es para bajar de peso realmente”.

“Prefiero morirme cualquier día que volver a tomarlo de nuevo” Lottie Moss

Lottie Moss (@lottiemossxo / Instagram )

Lottie Moss advierte sobre los peligros de tomar Ozempic sin receta médica

Tras tomarlo por varios días, Lottie Moss confesó que tuvo una convulsión y sufrió deshidratación severa.

En el podcast, Lottie Moss confesó que tuvo vómitos constantes, náuseas y bajó abruptamente de peso, lo que puso en riesgo su vida.

“Tuve una convulsión de lo deshidratada que estaba, que fue honestamente una de las cosas más aterradoras que me ha pasado en la vida” Lottie Moss

Lottie Moss destacó que tomó este medicamento sin alguna receta, por lo que los doctores le dijeron que fue una dosis muy alta para su peso.

“Tomaba dosis destinadas a personas que pesan 100 kilos o más y yo pesaba la mitad” Lottie Moss

En su conversación, Lottie Moss calificó está experiencia como algo “horrible” y advirtió sobre los peligros de usar este medicamento sin supervisión médica.

Lottie Moss hizo hincapié de no usar cualquier medicamento si no es recetado por un doctor e instó a las personas a no basarse en recomendaciones de amigos.

Tras su difícil experiencia, Lottie Moss señaló que lo contaba para que personas que quisieran tomar Ozempic para bajar de peso, lo volvieran a considerar.

Y es que Lottie Moss señaló que no vale la pena arriesgar la vida solo para intentar bajar de peso.