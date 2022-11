Colocar el árbol de Navidad es uno de los rituales más esperados del año, sin embargo, también de los más tediosos ya que es necesario tomarse su tiempo tanto para colocar cada una de las esferas, como para limpiarlo.

Y, hablando de ello, ¿el árbol de Navidad se puede lavar? aquí te traemos los mejores tips para despolvar las hojas que estuvieron guardadas casi 365 días, antes de lavar en vano o contribuir a que se corten más pinos.

árbol de navidad natural (Pixabay)

2 tips para limpiar tu árbol de Navidad artificial

Estamos a nada de celebrar las fiestas decembrinas y ya muchas personas colocaron su árbol de Navidad, pero si tú aún no lo has hecho porque no sabes cómo quitarle toda la mugre, estas 3 formas de lavarlo te podrían ayudar:

Limpia tu árbol de Navidad con vinagre

El vinagre es buenísimo para limpiar distintas superficies de la casa debido a que se trata de una sustancia con propiedades antisépticas y desinfectantes.

Para limpiar con vinagre el árbol de Navidad, sigue estos pasos:

Mezcla un poco de vinagre en una botella con agua Pon la mezcla en un atomizador y rocía tu árbol Usa una franela suave y limpia las hojas hasta que queden libres de polvo Deja secar tu árbol perfectamente antes de colocar los adornos

Árbol de Navidad (Jonathan Borba / Unsplash)

Limpia tu árbol de Navidad con detergente o jabón para trastes

Si prefieres usar jabón para limpiar tu árbol te recomendamos que uses uno que no sea muy fuerte como regularmente son los detergentes líquidos o el jabón de trastes.

Para limpiar con con detergente o jabón para trastes el árbol de Navidad, sigue estos pasos:

Cubre el suelo con una toalla para evitar que se manche Limpia primero la base del árbol, hazlo con ayuda de un spray para polvo y un trapo Llena un cubo de agua tibia y mezcla con un poco de detergente o jabón líquido para trastes Limpia tu árbol con esta mezcla; la puedes aplicar con un trapo o franela suave Retira el exceso de jabón con un paño húmedo y después seca Rocía directo sobre el árbol un poco de spray para polvo y luego seca con un trapo

Intercambio de Navidad (Pixabay)

Finalmente, recomendamos que antes de regresar el árbol de Navidad a su caja, realices la misma limpieza tanto a este como a los adornos, a fin de que no te encuentres con tanto polvo al momento de reabrirla.