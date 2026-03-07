El Día del Juez Mexicano se celebra este 7 de marzo en México, por lo que te dejamos estas 14 frases para que puedas festejarlo o dedicarlas a quienes hacen que la justicia se cumpla en el país.

Pero ¿por qué se celebra el Día del Juez Mexicano este 7 de marzo? Se conmemora porque ese día pero en 1815, se instaló el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana en Ario de Rosales, Michoacán.

14 frases sobre la justicia para este Día del Juez Mexicano

Cada 7 de marzo se celebra el Día del Juez Mexicano, por lo que te dejaremos 14 frases sobre la justicia y su cumplimiento para festejar este día en el país:

“El juez debe hablar solo a través de sus sentencias, y sus sentencias deben hablar solo el lenguaje de la ley.” “La justicia no es solo dar a cada quien lo suyo, sino asegurar que nadie sea despojado de lo que le pertenece por derecho.” “La justicia sin fuerza es impotente; la fuerza sin justicia es tiránica.” — Blaise Pascal “Un buen juez no es el que aplica la ley con frialdad, sino el que la interpreta con sabiduría y humanidad.” “La independencia judicial no es un privilegio del juez, sino un derecho de los ciudadanos a ser juzgados con imparcialidad.” “Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.” — José María Morelos y Pavón, en los Sentimientos de la Nación. “Una injusticia hecha a uno solo es una amenaza hecha a todos.” — Montesquieu “En la mano del juez reside la balanza de la paz social; si la balanza se inclina, la confianza se rompe.” “Ser juez exige el valor de decidir lo correcto, incluso cuando la opinión pública demanda lo popular.” “El primer deber de un juez es ser justo; el segundo, parecerlo.” “Si quieres la paz, lucha por la justicia.” — Papa Pablo VI “La sabiduría del juez no está en la memoria de los códigos, sino en la sensibilidad de su criterio.” “La ley es un texto muerto hasta que un juez con integridad le da vida.” “No hay mayor libertad para un pueblo que aquella que garantizan los jueces que no temen al poder.”