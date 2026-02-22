Este 22 de febrero se festeja el Día del Ingeniero Agrónomo en México, por lo que te dejaremos estas 12 frases para que puedas celebrarlo.

Cabe recordar que el motivo por el cual se celebra el Día del Ingeniero Agrónomo es porque un día como hoy, pero 1854, se fundó la primera universidad agrícola del país: la Escuela Nacional de Agricultura, la cual hoy es conocida como la Universidad Autónoma Chapingo.

12 frases para celebrar el Día del Ingeniero Agrónomo en México

Al celebrarse el Día del Ingeniero Agrónomo en México, te dejamos estas 12 frases para que puedas dedicarlas en su día, es decir este 22 de febrero:

“La agricultura es la profesión de los sabios, la más adecuada a los sencillos y la ocupación más digna para todo hombre libre.” “¡Felicidades, colega! Que la cosecha de este año supere todas tus expectativas y que el clima siempre esté a tu favor.” “Orgullosamente Agrónomo: alimentando a México de la raíz a la mesa.” “En la tierra mexicana se siembra trabajo y se cosecha grandeza. ¡Feliz día a los ingenieros del campo!” “A quien cambia el traje por las botas y la oficina por el campo: ¡Feliz día!” “Ser agrónomo es entender el lenguaje de la tierra y traducirlo en alimento para el mundo.” “Gracias por cultivar el futuro y sembrar esperanza en cada surco. ¡Feliz Día del Ingeniero Agrónomo!” “Porque no cualquiera entiende de PH, suelos y labranza... ¡Felicidades por tu gran labor!” “En la tierra mexicana se siembra trabajo y se cosecha grandeza. ¡Feliz día a los ingenieros del campo!” “Herederos de una tradición milenaria, técnicos de una agricultura moderna. ¡Felicidades!” “Un brindis por los que hacen que la tierra hable y produzca. ¡Feliz 22 de febrero!” “El agrónomo no solo planta semillas; diseña los ecosistemas que sostienen la vida.”