La influencer y modelo Chiara Ferragni es a la diamantina lo que Converse a las estrellas, pero cuando todos los elementos se juntan, el resultado es simplemente fantástico.

Convencidos de que todo lo que lleva el nombre y la firma de la italiana se convierte en un éxito que no sólo ocupa las calles sino las redes sociales, la icónica firma de los tenis de lona creo su tercera colección cápsula con ella.

Ferragni puso su sello en el clásico Chuck 70 de bota alta que estará a la venta en cuatro modelos especiales que de un lado están cubiertos de brillo y en el otro conservan su imagen original en colores morado, mostaza, azul y negro.

Además, estos tenis tienen un detalle que los hacen únicos; incluyen un parche con el dibujo del ojo que caracteriza a la marca de la influencer y éste puede ponerse y quitarse cuantas veces quieras.

La colección estará disponible a partir del 8 de noviembre a través de las tiendas en línea tanto de Converse como de Chiara Ferragni.