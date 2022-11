¿Sabes cómo puedes cortar una cebolla sin llorar? Aquí te dejamos 4 tips para triunfar sin ningún problema a la hora de preparar un platillo.

La cebolla es uno de los alimentos e ingredientes fundamentales en la gastronomía. Se utiliza para cientos de recetas muy deliciosas.

Sin embargo, cortar cebolla no es una actividad tan grata, ya que muchas veces hace llorar a las personas por sus fibras y moléculas que irritan los ojos .

Los cuatro tips de cómo cortar una cebolla sin llorar y ser un máster en la cocina son:

Colocar una vela cerca de donde picas cebolla Cortar la cebolla en una bandeja con agua Meter la cebolla en el congelador Tener un cuchillo afilado para cortar cebolla

Cebolla (Pixabay)

Colocar una vela cerca de donde picas cebolla

El primer tip para cortar una cebolla y no terminar con los ojos llorosos, es prender una vela muy cerca de donde estás manipulando tu ingrediente de cocina.

La flama de la vela hará que los ácidos sulfúricos que expide la cebolla se contrarresten evitando así la irritación ocular.

Cortar la cebolla en una bandeja con agua

Si no tienes una vela puedes utilizar una bandeja con agua para no llorar con la cebolla que picas, ya que las sustancias se disuelven y no llegan a incomodar al cocinero.

Cabe señalar que este life hack para la cebolla es un poco más complicado, porque requiere de estar atento al momento de cortar para no sufrir algún accidente en la cocina.

Persona picando cebolla (Pexels)

Meter la cebolla en el congelador

Otro de los tips que debes considerar a la hora de manipular una cebolla es meterla al congelador para evitar la dispersión de las moléculas que irritan los ojos .

Para que esto funcione es necesario meter la cebolla al menos una media hora antes de comenzar a cortarla.

Tener un cuchillo afilado para cortar cebolla

Algunos profesores de gastronomía recomiendan a sus alumnos tener un cuchillo muy filoso para cortar la cebolla y no llorar.

Un cuchillo afilado es fundamental para hacer un corte limpio y evitar que las sustancias de cebolla, que nos hacen sacar lágrimas, se propaguen mientras la cortamos.