En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la marca Mattel creó una muñeca Barbie dedicada a la nadadora paralímpica Sumeyye Boyacii. Esta forma parte de una colección de la firma norteamericana dedicada especialmente a mujeres deportistas.
Sumeyye Boyacii es una nadadora de 16 años que compite en la categoría S5 para personas con amputaciones o limitaciones en miembros superiores. La atleta de nacionalidad turca se especializa en las pruebas de estilo mariposa, libre y dorso.
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Hayal dahi edemeyeceğim kadar büyük, bir o kadar da anlamlı bu projenin içerisinde yer almak beni öyle mutlu ediyor ki...✨ 💥 . 2020 senesinin Barbie tarafından Türkiye’den Yılın İlham Veren kadını olarak seçildiğimi ve Barbie bebeğimi yapacaklarını söylediklerinde mutluluktan çığlık atmak, ordan oraya koşup zıplamak istedim. Çünkü 1959 yılından beri kız çocuklarına İlham veren Barbie’nin Dünyada sadece sınırlı sayıda ürettiği Rol Model Bebeklerinden biri olma şansını yakalamışım🤩 Üstelik kolları olmasa da kanatları olan dünya üzerindeki bana benzeyen ilk ve tek Barbie bebek...😍Geçen sene de Sevgili @gulsebir ‘in bebeği yapılmıştı... Daha güzel ne olabilir ki ?! Derken, beni daha çok mutlu eden : Barbie’nin ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının “Hayali Duvarları”nı ortadan kaldırmak için çeşitli alanlarında önemli başarılara imza atarak sınırlarını aşan kadınların, gelecek nesillere de ilham vermesi ve kız çocuklarının hayallerine ulaşması amacıyla hazırlanan bu anlamlı projede yer almaktı. Tüm @barbie ekibine çok teşekkür ederimm🤗😇❤️Beni çok mutlu ettiniz..🧚🏻♀️ • 🌟Ayrıcaaa!! Bebeğimin @Tokyo2020 Paralimpik Olimpiyatları hazırlık sürecinde bana motivasyon olacağını ve Olimpiyatlarda yarış sırasında bana şans getireceğini biliyorum🔥🇹🇷 • • Photo by @cengizdikbas 💚 🌟 Also!! I believe that my baby doll will motivate me during the process of preparation for Paralympic Games 2020 and I know it will bring me luck during the Paralympic Games at the race day!!🔥💪🏻 🇹🇷 #Barbie #Barbiegirl #GoldForSümeyye #BarbieRoleModels #barbieileherşeymümkün #RoadtoTokyo
La nadadora turca nació sin brazos y con la cadera dislocada debido a una agencia bilateral congénita. Actualmente Boyacii se encuentra en plena preparación para representar a su país en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, Mattel se ha caracterizado por ser una empresa fabricante de muñecas inclusivas a nivel mundial. La compañía ha lanzado algunas Barbie con vitiligo, sin cabello o en silla de ruedas, con el objetivo de mostrar igualdad.
En esta ocasión, la empresa aprovechó el marco del Día Internacional de la Mujer para crear la Barbie dedicada a Sumeyye Boyacii. La muñeca de Mattel inspirada en la exitosa nadadora paralímpica fue elaborada sin brazos para mostrar la visión multidimensional de la belleza y la moda.
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“ Singapur2019 World Series 🇸🇬 “ 178 Sporcu 27 Ülkenin katıldığı dolu dolu bol fotoğraflı bir yarıştı.. Sakatlığıma rağmen Tüm branşlarda kendi engel kategorimde 1. oldum ve 50 Metre Sırtüstünde tüm kategorilerdeki sporcular arasında da 1. olarak Altın madalyayı ülkemize kazandırdım. AYRICAAAA ÇOK GÜZEL BİR ŞEY DAHA OLDU! 50 Metre Kelebekte de Yılın En İyi Derecesini Yaparak Dünya Sıralamasında 1. Sıraya Yerleştim. Beni destekleyen herkese, ANA Sponsorum @bursakebapevi ne, Ulaşım Sponsorum @turkishairlines a, antrenörüm MehmetBayrağa, bacağımın iyileşmesini sağlayan Doktorum @dr.metinmutlu ya VEE Canımm Anneme çok teşekkür ederim. #singapore #paraswimming #singapore2019 #goldmedal #paralympics