La atleta de 16 años se encuentra en plena preparación para asistir a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la categoría S5

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la marca Mattel creó una muñeca Barbie dedicada a la nadadora paralímpica Sumeyye Boyacii. Esta forma parte de una colección de la firma norteamericana dedicada especialmente a mujeres deportistas.

Sumeyye Boyacii es una nadadora de 16 años que compite en la categoría S5 para personas con amputaciones o limitaciones en miembros superiores. La atleta de nacionalidad turca se especializa en las pruebas de estilo mariposa, libre y dorso.

La nadadora turca nació sin brazos y con la cadera dislocada debido a una agencia bilateral congénita. Actualmente Boyacii se encuentra en plena preparación para representar a su país en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, Mattel se ha caracterizado por ser una empresa fabricante de muñecas inclusivas a nivel mundial. La compañía ha lanzado algunas Barbie con vitiligo, sin cabello o en silla de ruedas, con el objetivo de mostrar igualdad .

En esta ocasión, la empresa aprovechó el marco del Día Internacional de la Mujer para crear la Barbie dedicada a Sumeyye Boyacii. La muñeca de Mattel inspirada en la exitosa nadadora paralímpica fue elaborada sin brazos para mostrar la visión multidimensional de la belleza y la moda.