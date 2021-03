Barbie "Inspiring Women" rendirá homenaje a seis mujeres durante 2021.

Barbie dio a conocer las primeras tres (de seis) integrantes de su línea "Inspiring Women" para este 2021: Eleanor Roosevelt, Maya Angelou y Helen Keller, las cuales estarán disponibles en el primer semestre de este año.

Estas Barbie "Inspiring Women" estarán esculpidas y vestidas de acuerdo a los cuerpos, facciones y estilos de cada una de las mencionadas, además contarán con una envoltura que contiene información sobre sus contribuciones a la sociedad.

Eleanor Roosevelt estará disponible en este mes de marzo, Maya Angelou en abril y Hellen Keller hará lo propio en mayo, en tiendas especializadas, departamentales y en línea, aunque no se mencionaron los lugares específicos dónde adquirirlas.

¿Quiénes son las nuevas Barbie "Inspiring Women"?

Las contribuciones de cada una de las personalidades escogidas para la línea Barbie "Inspiring Women" son diversas; es por ello que a continuación te daremos una pequeña semblanza de cada una para que te des una idea del por qué fueron elegidas por Mattel.

Eleanor Roosevelt, exprimera dama de Estados Unidos entre 1933 y 1945, enfrentó la Segunda Guerra Mundial junto con el pueblo estadounidense, además de ser diplomática, activista, humanitaria y promotora de los derechos civiles de los afroamericanos.

La Dra. Maya Angelou, fue escritora, autora, activista y profesora, siendo la primera mujer afroamericana en escribir un bestseller de no ficción, 'I Know Why the Caged Bird Sing', el cual escribió a los 17 años y cuenta pasajes de su vida hasta ese momento.

Helen Keller, fue una autora, activista política y conferenciante, en ser la primera persona sordociega en obtener una licenciatura. Escribió 14 libros y cientos de discursos de temas diversos, incluyendo el maltrato animal y el socialismo, además de manifestarse a favor del derecho al voto de las mujeres y los derechos laborales.