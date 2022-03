Asociación civil ‘A Pelo’ alza la voz por Jada Pinkett Smith

Luego de la reacción que tuvo Will Smith sobre el chiste de Chris Rock en los Oscar 2022 sobre la alopecia que padece Jada Pinkett Smith, la asociación civil ‘A Pelo’ ha alzado la voz.

La asociación civil conocida como ‘A Pelo’, quienes dan apoyo a las personas que se han quedado calvas por alopecia u otras condiciones, han lanzado un comunicado sobre la situación de Jada Pinkett Smith.

Asociación ‘A Pelo’ expone lo difícil que es vivir con alopecia

En el comunicado revelaron que si bien no van a situarse en la reacción de Will Smith en los Oscar 2022 ya que no apoyan la violencia física , tampoco apoyan la verbal que realizó Chris Rock hacia Jada Pinkett Smith.

El comunicado de la asociación ‘A Pelo’ concientiza a la gente sobre lo que es tener alopecia o alguna condición física y lo difícil que es vivir con esta condición médica.

Asimismo revelan el porqué los comentarios de Chris Rock sobre Jada Pinkett Smith estuvieron fuera de lugar.

Comunicado asociación civil 'A Pelo' sobre Jada Pinkett Smith (A Pelo / Facebook )

‘A Pelo’ critica que Chris Rock se burlara del cuerpo de una mujer

La reacción que Will Smith tuvo contra Chris Rock tras los comentarios discriminatorios sobre la alopecia que sufre Jada Pinkett Smith en el escenario de los Oscar 2022 , ha sido criticada.

Pero también se ha hablado mucho del porque los comentarios sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith estuvieron fuera de lugar, tal y como lo expone en su comunicado la asociación civil ‘A Pelo’.

En el comunicado revelan lo difícil que es vivir con alopecia, tal y como lo expresa la asociación, especialmente cuando alguien hace burla sobre una condición física o una enfermedad.

Y, en especial sobre un hombre bromeando respecto al cuerpo de una mujer , en este caso Jada Pinkett Smith.

La asociación ‘A Pelo’ defiende la condición de alopecia de Jada Pinkett Smith asegurando que cada quien es libre de reírse de sí mismo pues cada uno conoce sus límites, no así el resto y sin su consentimiento.

Hasta el momento, el comediante Chris Rock no ha hecho declaraciones sobre las bromas que hizo sobre la condición de alopecia sobre Jada Pinkett Smith o el golpe que recibió por parte de Will Smith en los Oscar 2022.