¿Quieres conquistar a tu crush? Acá te compartimos esto 7 poemas para dedicar en San Valentín y sacar tu lado romántico el 14 de febrero.

Uno de los mejores detalles para el 14 de febrero, sin duda alguna, es ofrecer en un poema algunas bellas palabras a esa persona que te gusta.

Cabe señalar que un poema puede expresar de mejor manera los sentimientos que se tienen, y dedicar uno en San Valentín es una buena idea para demostrar cariño.

7 poemas de amor para dedicar en San Valentín (Unsplash )

Los 7 poemas para dedicar en San Valentín y sacar tu lado romántico el 14 de febrero son:

Dos palabras / Alfonsina Storni

No es que muera de amor / Jaime Sabines

Si me quieres, quiéreme entera / Dulce María Loynaz

Táctica y estrategia / Mario Benedetti

Yo no quiero morirme sin saber de tu boca / Elsa López

Te quiero / Julia de Burgos

Ese beso / Claribel Alegría

Poemas para dedicar en San Valentín: Dos palabras, de Alfonsina Storni

La poeta Alfonsina Storni escribió el poema Dos palabras que forma parte del libro El dulce Daño, publicado en 1918, y que al día de hoy sigue vigente por la manera en que expresa cómo una pareja se dice “te amo”.

Este poema es uno de los mejores para dedicar en este San Valentín y ser el más romántico en 14 de febrero.

“Esta noche al oído me has dicho dos palabras

comunes. Dos palabras cansadas

de ser dichas. Palabras

que de viejas son nuevas.

Dos palabras tan dulces que la luna que andaba

filtrando entre las ramas

se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras

que una hormiga pasea por mi cuello y no intento

moverme para echarla.

Tan dulces dos palabras

que digo sin quererlo -¡oh, qué bella, la vida!-

Tan dulces y tan mansas

que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman.

Tan dulces y tan bellas

que nerviosos, mis dedos,

se mueven hacia el cielo imitando tijeras.

Oh, mis dedos quisieran

cortar estrellas”.

7 poemas de amor para dedicar en San Valentín (Pinterest)

Poemas para dedicar en San Valentín: No es que muera de amor, de Jaime Sabines

Un autor imprescindible para los enamorados es Jaime Sabines, su poema No es que muera de amor también puede ayudarte a lucirte este día de San Valentín.

“No es que muera de amor, muero de ti.

Muero de ti, amor, de amor de ti,

de urgencia mía de mi piel de ti,

de mi alma, de ti y de mi boca

y del insoportable que yo soy sin ti.

Muero de ti y de mi, muero de ambos,

de nosotros, de ese,

desgarrado, partido,

me muero, te muero, lo morimos.

Morimos en mi cuarto en que estoy solo,

en mi cama en que faltas,

en la calle donde mi brazo va vacío,

en el cine y los parques, los tranvías,

los lugares donde mi hombro

acostumbra tu cabeza

y mi mano tu mano

y todo yo te sé como yo mismo.

Morimos en el sitio que le he prestado al aire

para que estés fuera de mí,

y en el lugar en que el aire se acaba

cuando te echo mi piel encima

y nos conocemos en nosotros,

separados del mundo, dichosa, penetrada,

y cierto, interminable.

Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos

entre los dos, ahora, separados,

del uno al otro, diariamente,

cayéndonos en múltiples estatuas,

en gestos que no vemos,

en nuestras manos que nos necesitan. 30

Nos morimos, amor, muero en tu vientre

que no muerdo ni beso,

en tus muslos dulcísimos y vivos,

en tu carne sin fin, muero de máscaras,

de triángulos oscuros e incesantes.

Muero de mi cuerpo y de tu cuerpo,

de nuestra muerte ,amor, muero, morimos.

En el pozo de amor a todas horas,

inconsolable, a gritos,

dentro de mi, quiero decir, te llamo,

te llaman los que nacen, los que vienen

de atrás, de ti, los que a ti llegan.

Nos morimos, amor, y nada hacemos

sino morirnos más, hora tras hora,

y escribirnos y hablarnos y morirnos.”

7 poemas de amor para dedicar en San Valentín (Takmeomeo / Pixabay)

Poemas para dedicar en San Valentín: Si me quieres, quiéreme entera, de Dulce María Loynaz

La poeta cubana Dulce María Loynaz adecuado para aquellos que aman de manera apasionada y lo quieran demostrar este 14 de febrero, Día de San Valentín. Su texto di

“Si me quieres, quiéreme entera,

no por zonas de luz o sombra…

si me quieres, quiéreme negra

y blanca. Y gris, y verde, y rubia,

quiéreme día,quiéreme noche…

¡Y madrugada en la ventana abierta!

Si me quieres, no me recortes:

¡quiéreme toda… o no me quieras!”

7 poemas de amor para dedicar en San Valentín (Pinterest)

Poemas para dedicar en San Valentín: Táctica y estrategia, de Mario Benedetti

Para tener un romántico San Valentín este 14 de febrero, los versos de Táctica y estrategia de Mario Benedetti podrían ser tus mejores aliados.

“Mi táctica es

mirarte

aprender como sos

quererte como sos

mi táctica es

hablarte

y escucharte

construir con palabras

un puente indestructible

mi táctica es

quedarme en tu recuerdo

no sé cómo ni sé

con qué pretexto

pero quedarme en vos

mi táctica es

ser franco

y saber que sos franca

y que no nos vendamos

simulacros

para que entre los dos

no haya telón

ni abismos

mi estrategia es

en cambio

más profunda y más

simple

mi estrategia es

que un día cualquiera

no sé cómo ni sé

con qué pretexto

por fin me necesites.”

7 poemas de amor para dedicar en San Valentín (Unsplash )

Poemas para dedicar en San Valentín: Yo no quiero morirme sin saber de tu boca de Elsa López

La poeta española Elsa López también tiene un poema de amor que puede servir a todos aquellos que busquen expresar sus sentimiento a su crush este 14 de febrero.

“Yo no quiero morirme sin saber de tu boca.

Yo no quiero morirme con el alma perpleja

sabiéndote distinto, perdido en otras playas.

Yo no quiero morirme con este desconsuelo

por el arco infinito de esa cúpula triste

donde habitan tus sueños al sol de mediodía.

Yo no quiero morirme sin haberte entregado

las doradas esferas de mi cuerpo,

la piel que me recubre, el temblor que me invade.

Yo no quiero morirme sin que me hayas amado.”

7 poemas de amor para dedicar en San Valentín (pixabay)

Poemas para dedicar en San Valentín: Te quiero, de Julia de Burgos

Otro poema que te sugerimos para dedicar en San Valentín este 14 de febrero es Te quiero de Julia Burgos, escritora puertorriqueña.

“Te quiero...

y me mueves el tiempo de mi vida sin horas.

Te quiero

en los arroyos pálidos que viajan en la noche,y no termina nunca de conducir estrellas a la mar.

Te quiero

en aquella mañana desprendida del vuelo de los siglos

que huyó su nave blanca hasta el agua sin ondas

donde nadaban tristes, tu voz y mi canción.

Te quiero

en el dolor sin llanto que tanta noche ha recogido el sueño

en le cielo invertido en mis pupilas para mirarte cósmica,

en la voz socavada de mi ruido de siglos derrumbándose.

Te quiero

(grito de noche blanca...)

en el insomnio reflexivo

de donde ha vuelto en pájaros mi espíritu.

Te quiero...

Mi amor se escapa leve de expresiones y rutas,

y va rompiendo sombras y alcanzando tu imagen

desde el punto inocente donde soy yerba y trino.”

7 poemas de amor para dedicar en San Valentín (pixabay)

Poemas para dedicar en San Valentín: Ese beso, de Claribel Alegría

El último poema romántico que te sugerimos para este San Valentín es Ese beso de Claribel Alegría, el cual es bastante corto pero muy intenso por lo que expresa en sus versos.

“Ese beso de ayer

me abrió la puerta

y todos los recuerdos

que yo creí fantasmas

se levantaron tercos

a morderme”.