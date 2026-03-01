El Día Mundial de la Protección Civil se celebra cada 1 de marzo para reconocer la labor de quienes trabajan en la prevención, preparación y respuesta ante desastres y emergencias, así como para promover la cultura de la prevención en la población.

Es por eso que te dejamos estas 18 frases inspiradoras para poder celebrar el Día Mundial de la Protección Civil este 1 de marzo.

18 frases que inspiran hoy 1 de marzo en el Día Mundial de la Protección Civil

Tal y como se dijo, este 1 de marzo se celebra el Día Mundial de la Protección Civil, la cual conmemora la entrada en vigor de la Constitución de la Organización Internacional de Protección Civil (OIPC) en 1972, por lo que te dejamos estas 18 frases para celebrar:

“La prevención es el primer acto de valentía.” “Proteger vidas no es solo una labor, es una vocación.” “En cada emergencia, la solidaridad es nuestra mayor fuerza.” “Estar preparados hoy es salvar vidas mañana.” “La Protección Civil no duerme, porque la seguridad de todos es prioridad.” “Un pueblo prevenido es un pueblo resiliente.” “La valentía no es la ausencia de miedo, sino el compromiso de proteger a los demás a pesar de él.” “Donde todos ven caos, los equipos de Protección Civil ven una oportunidad para servir.” “La Protección Civil la construimos todos; prevenir hoy es salvar vidas mañana.” “Unidos por la prevención, fortalecidos por la solidaridad.” “No solo salvan vidas, siembran esperanza en medio de la adversidad.” “La mejor herramienta de rescate es la prevención que practicamos cada día.” “Héroes de uniforme y corazón: gracias por ser el escudo de nuestra sociedad.” “Tu seguridad es su misión; tu bienestar, su mayor recompensa.” “Servir en la emergencia es servir a la humanidad.” “La capacitación constante es la mejor herramienta ante el riesgo.” “Cada simulacro es un paso más hacia la seguridad real.” “La Protección Civil une corazones para salvar vidas.”