Hoy 3 de enero celebramos el natalicio número 133 del escritor J.R.R Tolkien creador de la Tierra Media con su obra El Señor de los Anillos.

El amanecer es siempre una esperanza para el hombre.

Un mago nunca llega tarde. Ni pronto. Llega justo cuando se le necesita

Todo lo que tenemos por decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado.

Donde no falta voluntad siempre hay un camino.

Sólo atravesando la noche se llega a la mañana

Si con mi vida, o con mi muerte puedo protegerte, lo haré… cuenta con mi espada, con mi arco y con mi hacha.

Hasta la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro.

No es más que la sombra de una ilusión lo que amas. No puedo darte lo que anhelas.

Antes compartiría una vida contigo que enfrentarme a todas las edades de este mundo sola.

El corazón de los hombres se corrompe con facilidad

La guerra debe hacerse, mientras defendemos nuestras vidas contra un destructor que lo devoraría todo; pero no amo la espada brillante por su filo, ni la flecha por su rapidez, ni al guerrero por su gloria. Solo amo lo que defienden.

No abandonaremos la alegría y el regocijo al tormento y la muerte. No mientras nos queden fuerzas.

Descubrí que las pequeñas acciones cotidianas de la gente común son las que mantienen a raya a la oscuridad

No quiero estar en una guerra, pero esperar al borde de una de la que no puedo escapar es aún peor.

No diré, no llores, pues no todas las lágrimas del mundo son amargas.

¿Qué otros libros escribió J.R.R Tolkien, además de El Señor de los Anillos?

J.R.R Tolkien es conocido por escribir El Señor de los Anillos, sin embargo es el creador de toda una saga de la Tierra Media con Legendarium.

Pues el Legendarium está formado por 12 volúmenes e scritos por J.R.R Tolkien, los cuales son: