Este 31 de enero se celebra el Día del Mago en conmemoración de a San Juan Bosco, quien falleció un 31 de enero de 1888 y quien es considerado como Patrono de los Magos e Ilusionistas.

Es por eso que te dejamos estas 14 frases por el Día del Mago de este 31 de enero, para que puedes festejar esta efeméride en compañía de los que más quieres y en redes sociales.

14 frases por el Día del Mago este 31 de enero

Tal y como se dijo, este 31 de enero se conmemora el Día del Mago en honor a San Juan Bosco, un sacerdote y educador italiano que utilizaba trucos de magia, juegos de manos y espectáculos como herramienta pedagógica para atraer a niños y jóvenes.

Es por eso que te dejamos estas 14 frases para celebrar el Día del Mago:

“Ser mago no es engañar a los ojos, es despertar la imaginación.” “La magia no está en el truco, sino en la mirada del que vuelve a ser niño por un segundo.” “Ser mago es el arte de recordarle al mundo que lo imposible solo tarda un poco más en suceder.” “La magia no desaparece cuando crecemos, solo espera a que alguien la vuelva a invocar.” “Un mago no hace trucos: crea momentos imposibles que recordamos para siempre.” “El verdadero mago no es el que revela sus secretos, sino el que logra que olvides que existen.” “Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Gracias por hacernos creer.” “Gracias a los magos por recordarnos que lo imposible solo tarda un poco más.” “Donde hay un mago, hay asombro; donde hay asombro, hay magia.” “La verdadera magia no está en las manos, sino en la emoción que provocan.” “Feliz Día del Mago a quienes convierten la duda en asombro y la rutina en ilusión.” “La magia es un arte que se ve con los ojos… y se siente con el corazón.” “Mientras exista un mago, el mundo nunca será completamente ordinario.” “Hoy celebramos a quienes hacen que la realidad parpadee por un segundo.”

Cabe mencionar que si bien este 31 de enero se celebra el Día del Mago en honor a San Juan Bosco, también está dedicado en conmemoración de la muerte de Harry Houdini.