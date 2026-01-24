Este 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, por lo que te dejaremos estas 14 frases para poder dedicar y celebrar este día tan especial.

Frases por el Día Internacional de la Educación este 24 de enero

Este 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación ya que esta fue la fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó este día para destacar el papel de la educación en la paz y el desarrollo de la sociedad.

Es por eso que te dejamos estas 14 frases para celebrar el Día Internacional de la Educación:

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.” - Nelson Mandela “Un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar un amor por el aprendizaje.” - Brad Henry “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.” - Albert Einstein “Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida.” - Pitágoras “El arte supremo del maestro es despertar la alegría en la expresión creativa y el conocimiento.” - Albert Einstein “El conocimiento es poder. La información es libertad. La educación es la premisa del progreso, en toda sociedad, en toda familia.” - Kofi Annan “El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.” - Jean Piaget “El aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño a cualquier parte.” - Proverbio chino “La mente no es un recipiente para llenar, sino un fuego para encender.” - Plutarco “Abre un colegio y cerrarás una prisión.” - Victor Hugo “Lo que el maestro es, es más importante que lo que enseña.” - Karl Menninger “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.” - Benjamin Franklin “La educación es el pasaporte hacia el futuro; el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy.” - Malcolm X “La educación es la llave para abrir la jaula de la ignorancia.” - George Washington Carver