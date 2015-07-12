México.- De acuerdo con medios locales una mujer obligó a una joven de 16 años a caminar desnuda por las calles de la comisaria de X?Bec, en municipio de Buctoztz, Yucatán.

El hecho fue grabado en un teléfono móvil y subido a Facebook; la mujer que aparece obligando a la adolescente a caminar desnuda, es esposa del dueño de un rancho, y encontró a la joven de 16 años con su marido Alejandro Pech de 54 años manteniendo relaciones sexuales.

Por ello, obligó a la joven a ponerse la pantaleta y caminar un trayecto de tres kilómetros desde el rancho hasta la población, mientras gritaba ?¿No quieren ver una zorra??

En el último minuto le grita a la joven que se desnude, la joven deambula sola y desnuda por el camino.

?Lárgate, a las zorras así se les trata?, dice la mujer. La adolescente no reacciona a las agresiones.

Ante ello, los padres de la menor denunciaron y calificaron al hecho como denigrante.

Con información de Sin Embargo