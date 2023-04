El video de un usuario de TikTok captó a un paciente del IMSS que se escapó para ir a una carnita asada en Los Mochis, Sinaloa.

El menú del IMSS no fue lo mejor para el paladar de este paciente que dijo basta y huyó de su habitación con suero en mano. De hecho, tuvo que eludir a la seguridad del hospital de Los Mochis.

“Me salí un momento del IMSS para comer carnita asada. Tuve que burlar a la seguridad”, dice el texto de TikTok que subió el paciente del IMSS.

“¡No te escapes!”, le dijo su esposa, “¿Cómo no? Si me tienen a dieta ahí adentro? Me voy a comer unos taquitos de carne asada”, respondió el paciente y su esposa suplicó “¡Qué bárbaro! ¡Dios mío! Esto no es cierto...”.

El video terminó cuando el paciente se acercó a unos puestos afuera del IMSS y dijo “Vengo a acompañar a mi esposa...”

(VIDEO) Paciente del IMSS se avienta de un segundo piso por no recibir atención en Reynosa, Tamaulipas

Un segundo registrado en video fue el de un paciente del IMSS que se aventó de un segundo piso por no recibir atención médica. Esto sucedió en Reynosa, Tamaulipas.

El video de apenas 24 segundos circuló rápidamente en redes sociales. Un hombre aparece en él arriba de unas de las columnas del IMSS de Reynosa Tamaulipas.

Dos mujeres que acompañaron al hombre le dice “No, Armando, no..”, pero fue demasiado tarde porque el paciente del IMSS se arrojó al vacío y cayó segundos después recibiendo el impacto en sus tobillos.

“Esto es lo que querían”, dijo antes de aventarse, pero ya en el suelo solo se escucharon sus lamentos de dolor. Al final del video un hombre se acercó a intentar auxiliarlo.

Un paciente que ingresó hace una semana al hospital del #IMSS 270 en #Reynosa, #Tamaulipas, en su desesperación por no recibir atención médica de forma inmediata, se lanzó de un segundo piso dentro de la misma institución de salud; no resultó con lesiones considerables pic.twitter.com/wADFfEj8jT — Azucena Uresti (@azucenau) March 17, 2023

Enfermero del IMSS es detenido por violar a una mujer en Ecatepec

En un caso completamente distinto, un enfermero del IMSS fue detenido en enero de 2023 por violar a una mujer con muerte cerebral en Ecatepec.

Mario Alberto Sánchez es el enfermero del IMSS de 34 años de edad que presuntamente violó a una mujer de 38 años en estado de coma. Esto habría ocurrido el 29 de noviembre de 2022.

El enfermero fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chiconautla, en Ecatepec, donde fue puesto a disposición de un juez para determinar su situación jurídica.