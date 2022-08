En un video que circula en redes sociales, una cajera del Oxxo cuenta por qué la despidieron; la joven engañó a clientes para poder grabar un Tik Tok.

En redes sociales circula el video de una cajera de uno de los Oxxo de Veracruz, la joven, quien creaba contenido para Tik Tok dentro de la sucursal fue despedida.

Y el motivo de su despido también lo compartió a través de la plataforma digital, pues al parecer fue su engañó a una de las clientas por grabar un Tik Tok el que le causó molestias a la señora, pero, ¿qué fue lo que pasó?

La cajera del Oxxo, identificada como Alicia Perla en Tik Tok, fue despedida de su trabajo luego de grabar un Tik Tok en una de las sucursales de la cadena comercial.

La joven, con nombre de usuario perali.v en la red social, grabó un en vivo en el Oxxo mientras atendía a los clientes.

Sin embargo, la situación no concluyó de la mejor manera, pues luego de causar percances a las compradoras, ellas regresaron a reclamar su acto y causaron que fuera despedida.

Según lo señaló la clienta del Oxxo, la cajera se encontraba grabando un en vivo por la plataforma cuando ella le solicitó una recarga telefónica.

La cajera del Oxxo procedió a hacer la respectiva recarga, sin embargo, habría dicho los dígitos del número telefónico de la clienta en el en vivo de la red social.

Generando así, que sus seguidores y más personas que ocupan Tik Tok tuvieran acceso al número privado de la clienta, y desencadenando llamadas y mensajes no deseados por la señora.

Lo que motivó que regresara al Oxxo a reclamar a la cajera por su video, y culparla de los mensajes y llamadas que había recibido luego de la recarga.

La mujer, molesta, le solicitó a la cajera del Oxxo que eliminará el video de Tik Tok, a lo que la joven, apenada por la situación, se disculpó y le aseguró que dicho video ya no estaba.

Sin embargo, la disculpa no fue suficiente para la clienta, pues su enojo era notorio, ya que había recibido videos de personas matando gente y mujeres víctimas de feminicidios.

Lo que le generó miedo y la advertencia de que si le pasaba algo la cajera del Oxxo tendría la culpa, al dar su número en un video de la plataforma digital.

La señora, continuó durante algún tiempo reclamando a la cajera del Oxxo por haber divulgado su número telefónico y le pidió tener más seriedad en su trabajo.

Pues aseguró que ella no tenía ninguna necesidad de estar recibiendo mensajes de gente loca como ella que están haciendo estupideces.

La cajera del Oxxo le pidió disculpas y le dijo que se había tratado de un error de su parte, por lo que aceptaría las consecuencias de su acto.

Pues, aunque la cajera le ofreció en reiterada veces darle otro chip, la señora no aceptó, ya que según sus palabras, su teléfono es su fuente de trabajo.

“No se arregla con un chip o con un disculpáme, en lugar de estar haciendo tu trabajo y estás grabando Tik Toks, o sea date cuenta la situación (...)

Yo no voy a cambiar mi chip, o sea es mi fuente de trabajo, yo no lo voy a cambiar nada más por un error tuyo, porque no te pones a hacer tu trabajo y estás grabando Tik Toks”

Clienta del Oxxo